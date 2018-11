El gobierno oficializó el plan de compensación para las empresas productoras de gas por la devaluación

El Gobierno puso en marcha hoy los pagos a las empresas productoras de gas en concepto de compensación por el impacto de la devaluación registrada entre fines de abril y finales de septiembre pasado.



Serán unos 10.000 millones de pesos en treinta cuotas lo que los contribuyentes de todo el país –incluso los que no tienen servicio de gas por red en el nordeste del país y otras zonas- le pagarán a las empresas vía transferencias directas del Gobierno.



La decisión fue incluida una ampliación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2018 por 412.752 millones de pesos, que se oficializó a través del decreto 1053/2018 publicado este viernes en el Boletín Oficial.



La modificación presupuestaria contempla un aumento de 5.114 millones de pesos para servicios económicos (subsidios), de los cuales 4.882 millones son para transferencias a las empresas del sector privado, destinado a financiar gastos corrientes.



La medida fue firmada por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los once ministros.



La gestión Cambiemos indicó que es necesario que el Estado asuma, con carácter excepcional, el pago de las diferencias diarias acumuladas entre el valor del gas comprado por las distribuidoras y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019.



Esas diferencias fueron generadas por la variación del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período.



Esta compensación, dijo el Gobierno, responde a las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución de Gas que fueron aprobadas por el Decreto Nº 2255 del 2 de diciembre de 1992, en el marco de un régimen de tipo de cambio fijo.



"Las volatilidades de las variables financieras y del tipo de cambio que tuvieron lugar este año pusieron en evidencia aspectos no contemplados en el régimen previsto hace más de 25 años en otro contexto", reconoció el Gobierno.



Después de la enorme polémica que generó esta compensación que ningún otro sector de la economía tiene, la gestión Macri aclaró que a partir del 1 de abril de 2019, los proveedores de gas natural y las prestadoras del servicio de distribución deberán prever en sus contratos que en ningún caso podrá trasladarse a los usuarios que reciban servicio completo el mayor costo ocasionado por variaciones del tipo de cambio ocurridas durante cada período estacional.



El monto de dinero se transferirá a cada prestadora en 30 cuotas mensuales y consecutivas a partir del 1° de octubre de 2019. Para determinar esas cuotas, se utilizará la tasa de interés que el Enargas aplica: tasa efectiva del Banco Nación para depósitos en moneda argentina a 30 días de plazo.



Una vez percibida cada cuota, las prestadoras realizarán inmediatamente los pagos correspondientes a los proveedores de gas natural (productoras) involucrados y los informarán y acreditarán mensualmente ante el Enargas.



Este artículo resultará aplicable sólo para aquellas prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y para aquellos proveedores que adhieran a este régimen y renuncien expresamente a toda acción o reclamo derivado de las diferencias diarias acumuladas referidas en el primer párrafo.