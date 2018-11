16/11/2018 - 9:03 | Servicios / Tigre Un nuevo colegio llegó a Pacheco Herramientas: Compartir: ver más imágenes En marzo de este año se instaló en General Pacheco, el el partido de Tigre, el Colegio Amundsen, con nivel primario y secundario. Javier Geoghegan, uno de los responsables del emprendimiento educativo nos cuenta:

-Nuestro proyecto se basa en una educación en la que cada joven debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le presente a los efectos de actualizarse permanentemente. La educación que nosotros brindamos en Amundsen se estructura en torno a los cuatro pilares fundamentales del conocimiento; aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, para eso preparamos a los alumnos desde su cuádruple realidad bio-psico-social y espiritual, de manera que puedan afrontar los desafíos del siglo XXI, adquiriendo habilidades y competencias que les permitan, desde una perspectiva global, la comunicación efectiva y la resolución de los problemas que se les presenten en la vida.



-Como propuesta para el logro de estas premisas consideramos que el trabajo por áreas es fundamental, ya que esta forma de trabajo desde el primer grado de la Escuela Primaria, influye en forma positiva en el desarrollo de la actividad áulica, permitiendo obtener un mayor acercamiento entre el docente, el estudiante y al revés, esto hace que se incrementen los niveles de confianza, de respeto, de unión.



-El trabajo bajo esta modalidad les permite a los docentes desarrollarse a sí mismos con mayor ligereza, destreza y habilidades a la hora de impartir las clases que desarrolla, especializándose en los contenidos del área que enseña. Para poder llevar a cabo este trabajo de manera eficaz, hemos formado un verdadero equipo de trabajo, lo que significa que nuestros docentes son capaces de coordinar, empatizar y acompañar su pares, a los alumnos y a las familias.







-Consideramos que trabajar de esta forma tiene mayores beneficios para los estudiantes, no sólo porque los hace más independientes, además los ayuda a la hora del paso del Nivel Primario al Nivel Secundario.



-El trabajo por áreas, también le permite al docente administrar de manera diferente el tiempo en la clase, facilitando el desarrollo de estrategias metodológicas que se alejan de las tradicionales, introduciendo prácticas más dinámicas para evitar caer en la rutina y tomando como iniciativa el interés y la forma de aprender de los chicos. Llevamos adelante un seguimiento personalizado de cada niño, captando sus aptitudes e intereses y estimulándolo en sus potencialidades.



-La oportunidad de administrar mejor el tiempo en el aula y la implementación de nuevas estrategias de enseñanza ayuda al docente en el logro de los objetivos de la clase, facilita el proceso de evaluación de los aprendizajes y permite brindar una mejor atención a las diferentes necesidades de cada alumno. Es importante tener en cuenta que no todos aprenden lo mismo en el mismo tiempo, en Amundsen sostenemos que, para lograr aprendizajes significativos, los recorridos no necesariamente tienen que ser los mismos para todos. Esto trae consigo la necesidad de contar con conocimientos profesionales que permitan dar respuestas eficaces a las diferentes cronologías de aprendizaje que realizan los chicos. Es fundamental mirar la evolución de cada alumno y a partir de allí planificar el trabajo. Por eso nuestros docentes y directivos piensan y plasman en el quehacer diario las instancias significativas que aseguren el desarrollo y la eficiencia del proceso de aprendizaje. Buscamos en cada detalle ser pragmáticos, estudiamos y nos capacitamos permanentemente para encontrar la respuesta a la necesidad de cada alumno.



-La función esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesiten para que sus talentos alcancen la plenitud.



Para más información, los interesados pueden concretar una visita a través del siguiente link:

