Horóscopo correspondiente al jueves 15 de noviembre de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Puede darse cuenta de una realidad que en otro momento no podía. Los asuntos del corazón mejoran por un cambio de actitud suya. La esperanza de ver a alguien se concreta. Sugerencia: aceptar las cosas.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Cansancio anímico que se relaciona por la cantidad de responsabilidades que asume. No se detenga cuando tenga ganas de sincerarse con esa persona que le interesa. Sugerencia: hacer lo que sentimos.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Resuelve una situación que tiene que ver con su trabajo. No postergue esa reunión familiar en la que podrá poner las cosas en claro. Lo invitan a reunión que le gustará. Sugerencia: decir lo que necesitamos decir.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Vivirá una experiencia que no olvidará en el plano afectivo. Las cosas que espera de la persona que tiene al lado las logrará si da usted también lo que el otro espera. Sugerencia: pedir implica dar.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Estará a punto de lograr algo que añora desde hace tiempo en el plano afectivo. Tendrá claridad emocional para decidir su vida afectiva. Un llamado lo llevará a una reunión laboral. Sugerencia: ser honestos con nosotros y con los demás.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Logra definir y dar por finalizado un problema. Sus cosas se perfilan hacia una solución que lo aliviará. Un proyecto en común con alguien de su entorno laboral lo hará reunirse. Sugerencia: aprovechar los buenos momentos.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Sentirá que le lega una sensación de paz gracias a una decisión que toma en su plano afectivo. No postergue ese encuentro que tanto desea. Logra que esa persona de su trabajo lo escuche. Sugerencia: el punto es perseverar.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Jornada en la que podrá darle un final a una situación molesta que vive desde hace un tiempo. Logra vencer un temor propio que lo detenía en sus decisiones. Alivio y alegría.



Sugerencia: valorar los logros personales.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Un espacio de tiempo le dará a una situación que posterga desde hace tiempo. Logra acordar con una persona sobre cierta cuestión material. Jornada para tratar de distenderse. Sugerencia: no poner demasiada emoción en lo que vivimos rutinariamente.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Deberá tomar una decisión con respecto al modo de encarar ciertos proyectos que tiene en mente. Una persona de su entorno familiar le revela algo importante. Sinceridad. Sugerencia: considerar las diferentes opciones que las cosas tienen.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Reaparece una persona en su vida. Su sensación de confusión lo llevará a compartir lo suyo con un amigo. Recibe un llamado importante que tiene que ver con sus actividades. Sugerencia: evaluar si lo que sentimos es positivo para nosotros.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Logra reestablecerse en su lugar de trabajo. Su reputación es muy buena. No escatime en plantear sus necesidades a la persona que corresponde en su lugar de trabajo. Sugerencia: pedir lo que uno merece.