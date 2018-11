El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes con el fin de concientizar e informar sobre esta enfermedad. Por su parte, el Ministerio de Salud Provincial organiza actividades de prevención en el Hospital de Boulogne.



El sistema de salud del Municipio de San Isidro trabaja en la educación y prevención de la diabetes. Durante todo el año se realiza el ciclo “Aclarando dudas” con el fin de orientar a los pacientes en esta enfermedad crónica causada por una incapacidad del organismo para producir o utilizar la hormona insulina.



Por otro lado, hoy de 9:00 a 14:00, en el Hospital de Boulogne, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires instala un tráiler sanitario con seis postas relacionadas a controlar riesgo cardiovascular, patologías visuales y renales; además de otras estaciones cuyo objetivo es fomentar la alimentación saludable y actividad física.



En el marco del Día Mundial de las Diabetes, María Virginia Prieto, Jefa de la sección Nutrición y Diabetología del Hospital Central de San Isidro, expresó: “Hoy es un día de reflexión sobre la enfermedad en el mundo entero y San Isidro no está exento. En nuestros tres hospitales municipales contamos con sección de nutrición y diabetología”.



En los encuentros se pone el foco en la alimentación de pacientes diabéticos y sus grupos de referencia (familiares y amigos) dispuestos a ayudarlos a llevar adelante esta enfermedad.



“Los factores desencadenantes en el caso de diabetes tipo 2 tiene que ver con el estilo de vida, la obesidad, problemas de grasas en la sangre, hipertensión, entre otros. El estilo alimentario que no es saludable asociado al sedentarismo y el estrés de la vida cotidiana son detonantes de la enfermedad. Cómo me alimento y cómo me muevo es fundamental para evitar el desarrollo de esta enfermedad”, explicó la especialista.



La diabetes puede desarrollarse durante varios años de manera silenciosa, es decir, que no presenta síntomas; aunque pueden aparecer los siguientes signos: infecciones frecuentes en la piel, sed constante, pérdida de peso, mayor apetito, mayor producción de orina, y boca seca.



Qué es la diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica causada por una incapacidad del organismo para producir o utilizar la insulina, que es una hormona secretada por el páncreas que permite controlar los niveles de glucosa (azúcar) en sangre a fin de utilizarla como energía.



Sin insulina, los niveles de glucemia se elevan y causan a largo plazo daños irreversibles a nivel vascular en órganos y tejidos. Si no se trata, puede causar complicaciones tales como enfermedad coronaria, accidente cerebro vascular, ceguera, insuficiencia renal y/o amputación de extremidades inferiores.