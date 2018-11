El líder del Frente Renovador se encuentra en Paraná para presentar “Agenda Argentina”, una serie de encuentros temáticos a realizarse en diferentes ciudades del país para pensar la Argentina del futuro. Tras reunirse con el gobernador Gustavo Bordet, Massa explicó: “Estamos acá para poner en el centro de la mesa los temas que nos preocupan y sobre los que debemos construir consensos, porque Argentina tiene derecho a otro camino”.



Comenzando su jornada en Paraná, Sergio Massa mantuvo un encuentro con el Gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana, donde luego se llevó a cabo la presentación del ciclo “Agenda Argentina”, un espacio de debate entre especialistas y ciudadanos para dialogar sobre sus problemáticas y buscar alternativas para resolverlas.



Al respecto, Massa explicó que “estamos en Entre Ríos para poner en el centro de la mesa los temas que nos preocupan y sobre los que debemos construir consensos, porque Argentina tiene derecho a otro camino”, indicó.



"Macri no tiene una agenda estratégica ni económica ni social. Necesitamos una nueva Agenda Argentina para construir la alternativa política a la resignación y a la decepción del Gobierno de Macri que improvisa día a día”, añadió.



Massa también indicó que “este Gobierno no da para más, hace falta una alternativa, y quiero ayudar a construirla, para darle a la Argentina un futuro de desarrollo y crecimiento”.



El líder del FR agradeció al gobernador Bordet porque “me abrió las puertas de su provincia y me permitió desarrollar este espacio de encuentro que nos nutre y nos hace mejores argentinos a partir de escucharnos, debatir, charlar y construir el camino que se merece Argentina”.



Massa, quien fue el moderador de este primer encuentro, sostuvo que “Macri fracasó en lo más importante, que es la confianza”, y por eso destacó el valor de escuchar nuevas voces y problemáticas para construir otro camino diferente al que representa el Gobierno actual.



El panel inicial estará a cargo de los experimentados integrantes de los equipos técnicos del FR: Ramiro Gutiérrez, especialista sobre derecho penal de trayectoria, designado Conjuez ante el Juzgado Federal de Dolores y Delegado de la Intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, para el Departamento Judicial Dolores; Jorge D'Onofrio, experto en la problemática sobre seguridad y justicia, y autor del libro "Argentina a Contramano del Mundo"; y Diego Gorgal, politólogo de vasta experiencia en el sector público como Secretario de Seguridad y Subsecretario de Planificación y Logística de Seguridad.



Cabe destacar que la propuesta del FR surge a raíz de las malas decisiones del Gobierno las cuales nos han llevado a un camino equivocado y sin salida. Entendiendo que este Gobierno dejó de escuchar a los argentinos, para escuchar a los de afuera, el FR propone un espacio de debate, combinando la mirada de ciudadanos y expertos, para la construcción de una alternativa.



Con un perfil, perspectiva y visión federal, los encuentros de “Agenda Argentina” se realizarán en diferentes puntos del país y se ocuparán de los problemas particulares de cada región y provincia vinculadas a seguridad, educación y medio ambiente. Se trata de un debate entre expertos y actores de la sociedad civil (asociaciones, clubes, ONGs, vecinos y vecinas) para avanzar en la Alternativa Argentina.



Acompañaron a Massa los diputados nacionales Raúl Pérez, Diego Bossio, Vanesa Massetani, Alejandro Snopek y Juan José Bahillo, los diputados provinciales Mariela Tassitro y Gustavo Zevallo, el ex Gobernador de la Provincia Jorge Busti y la ex diputada Cristina Cremer. Su agenda en Entre Ríos continuará mañana con una visita al laboratorio de alta complejidad Lafedar, donde dialogará con los trabajadore.