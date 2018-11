Gremios docentes bonaerenses vuelven al paro por falta de convocatoria

Ante la falta de una convocatoria a paritarias, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó hoy a un nuevo paro en la Provincia, aunque todavía resta decidir la fecha y extensión de la medida de fuerza, en el marco de un conflicto que se extendió todo el año.



"Por amplísima mayoría, se votó en el plenario de secretarios generales de SUTEBA profundizar el plan de acción a consensuar con el resto de los integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense", informó el gremio que conduce Roberto Baradel.



En el mismo sentido, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, votó la convocatoria a un paro que será acordado con las demás organizaciones gremiales que integran el Frente.



"Hay mucho malestar entre los docentes, que se evidencia en la decisión de profundizar la lucha, incluso ante las amenazas constantes que sufren en cada localidad y la persecución por parte de representantes del Gobierno", indicó Petrocini.



Además, la titular del gremio explicó que "a lo largo de todo el año hemos registrado un sinnúmero de inconvenientes dentro del sistema educativo que provoca en los docentes desconcierto y enojo".



"Nunca es claro cuánto cobran, los someten al uso de aplicaciones móviles que no funcionan, algunos tienen que viajar cientos de kilómetros por una licencia, otros sufren recortes salariales que no tienen explicación", afirmó.



Sostuvo que "no se ocupan de las problemáticas y complejidades pedagógicas y culturales que existen en las escuelas, pero sí se dedican a perseguir con actas y a hostigar a los docentes, a iniciar sumarios, a anotar quiénes hacen paro, quiénes están afiliados a un gremio, quiénes luchan".



Durante el último fin de semana, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció que convocará a los docentes "antes de fin de año" y prometió ofrecerles "una nueva propuesta".



Los gremios docentes rechazaron la oferta salarial de 30% para todo el año que les hizo la Provincia (que sumado al material didáctico llegaría al 31,7%).