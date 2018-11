Estalló una bomba casera en el cementerio de recoleta y una mujer sufrió graves heridas

Una mujer resultó gravemente herida luego de que explotara una bomba de fabricación casera frente al mausoleo que guarda los restos del coronel Ramón Falcón en el cementerio porteño de Recoleta.

Según fuentes de la Policía de la Ciudad, un hombre fue detenido por el hecho, mientras que la mujer que resultó herida sería su pareja y era quien estaba manipulando el explosivo.



El hecho ocurrió esta tarde en un sector alejado del cementerio, ubicado a la altura de Vicente López y Azcuénaga, y al lugar acudieron efectivos del Escuadrón Explosivos de Bomberos de la Ciudad, decenas de policías y ambulancias del SAME.



La mujer sufrió graves heridas, fue trasladada al Hospital Fernández y está "con riesgo de vida", informó el titular del SAME, Alberto Cresenti.



El artefacto, describieron los voceros, fue armado con un caño y, aparentemente, fueron secuestrados otros cuatro explosivos que no llegaron a estallar.



La pareja llegó hasta el cementerio disfrazada y la mujer simulaba estar postrada en una silla de rudas.



Alrededor del mausoleo de Ramón Falcón la policía se topó con pintadas anarquistas, agregaron los voceros.



El hecho se produjo al cumplirse 109 años del asesinato del ex jefe de la Policía a manos del obrero ucraniano Simón Radowitzky, un reconocido anarquista, y a pocos días del desembarco de los líderes mundiales para la cumbre del G20.