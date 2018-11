Hilding Ohlsson lanzó su candidatura a intendente de San Isidro

Con un acto realizado en Tigre, ConVocación por San Isidro agrupó a casi 400 vecinos de San Isidro y la zona norte, para dar paso firme en el recorrido hacia la Intendencia en 2019 con Marcos Hilding Ohlsson a la cabeza.



“Tenemos una noticia que compartir con ustedes hoy: en 2019 vamos a ganar la Intendencia de San Isidro. Yo sé que todos los candidatos dicen que van a ganar, pero nosotros nos paramos hoy frente a ustedes y se los decimos con la certeza de una fuerza vecinal que no para de crecer, y que ya pasó de lo imposible a lo improbable, y ahora es inevitable,” expresó Hilding Ohlsson en sus palabras a los casi 400 vecinos que respondieron al llamado de juntada masiva el martes 13 de noviembre, en el Pasaje Italia ubicado en Tigre.



El evento se desarrolló en un ambiente distendido, al aire libre, al atardecer, con alusiones visuales al crecimiento en votos de ConVocación por San Isidro, y piezas interactivas para jugar a “rellenar” la bicicleta y los anteojos de Marcos Hilding Ohlsson.



Contó con la presencia de los concejales titulares de la bancada de ConVocación en el Concejo Deliberante, Manuel Abella, Catalina Riganti, Martín Lutufyan (jefe de campaña), Clarisa Demattei y Alejandro Lucena.



“La otra noticia que tenemos es que vamos a ser el mejor gobierno para San Isidro. Es hora de un recambio en la política, y de dejar de encarar los desafíos actuales con soluciones de hace 50 años. Vamos a lograr un San Isidro en el que los vecinos se sientan seguros, tanto en el día como en la noche. Vamos a lograr un San Isidro sin privilegios, con igualdad, porque todas las personas tenemos la misma dignidad. Vamos a lograr que no hayan dos San Isidros separados por la Panamericana. Vamos a utilizar el presupuesto más alto de la Provincia para que todos tengamos calidad de vida,” continuó Hilding Ohlsson.



“Este camino que comenzó hace más de diez años con un pibe en bici, recorriendo, juntándose con vecinos y logrando una banca en el Concejo Deliberante, siguió creciendo hasta convertirse en la segunda fuerza política, y en una alternativa real y ganadora. Al ConVocazo invitamos a nuestros seguidores, y también a quienes por no nos conocen tanto. Y todos atendieron el llamado; hoy vimos caras nuevas que vinieron a enterarse, a constatar con sus propios ojos que sí se le puede ganar la Intendencia a la dinastía política,” señaló Lucía Rojo, presidenta de ConVocación por San Isidro. “El recorrido continúa, los vecinos vamos por más. El destino es el gobierno de San Isidro en 2019, e invitamos a todos a sumarse, a hacer historia y a alcanzar ese triunfo con nosotros” culminó Rojo.