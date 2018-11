14/11/2018 - 8:37 | Información General / Trabajadores del Buenos Aires Design se movilizan por el cierre del shopping Herramientas: Compartir: Los trabajadores del shopping Buenos Aires Design se movilizarán hoy para reclamar por sus fuentes de trabajo luego de que la desarrolladora inmobiliaria IRSA de Eduardo Elsztain no previera con un plan de contención el fin de la concesión del predio.

El gobierno de la Ciudad advirtió en reiteradas oportunidades acerca de la situación del tradicional centro comercial pero los ejecutivos de IRSA no atendieron la situación, por lo que el resultado ha sido el anuncio de cierre el próximo fin de semana de Buenos Aires Design.



"No al cierre. Trabajadores del Buenos Aires Design cortamos Avenida Pueyrredón y Avenida Libertador", señala la convocatoria de los empleados comerciales que desde el lunes serán desocupados.



Eduardo Elsztain está a la cabeza de la desarrolladora IRSA dueña de Alto Palermo, Abasto y Dot e inició Buenos Aires Design en 1993.