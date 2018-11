Vecinos de El Palomar rechazaron que el aeropuerto sea elevado a la categoría de internacional

Los vecinos del aeropuerto de El Palomar, en el oeste del conurbano, volvieron a rechazar hoy la operatividad de esa terminal aérea que ayer fue habilitada por el Gobierno para realizar conexiones internacionales.



Lucas Marisi, abogado de una asociación de vecinos que se conformó para rechazar que El Palomar esté operativo, se quejó este miércoles porque la Justicia no responde a la demanda inicia para que cesen las operaciones aerocomerciales.



"Los vecinos no son solamente de El Palomar, sino también de Hurlingham, Tres de Febrero, Ramos Mejía, La Matanza y San Martín rechazan que el aeropuerto esté en funcionamiento", dijo el abogado en declaraciones a Radio 10.



Marisi dijo que este miércoles se cumple un año desde que los vecinos presentaron una acción de amparo ante Martina Isabel Forns, magistrada federal de San Martín, "y no ha frenado esta locura".



"Ahora los vecinos somos nuevamente son víctimas... somos una especie de daño colateral, porque el gobierno, en el marco de su plan para vaciar y fundir Aerolíneas Argentinas, está usando la llave maestra para lograrlo: el aeropuerto trucho de El Palomar desde donde fomenta la competencia desleal para destruir a Aerolíneas", dijo el abogado.



Según indicó, "el aeropuerto de El Palomar es deficitario y es subsidiado por el Estado para que empresas como Flybondi operen ahorrándose alrededor del 70% de lo que cuesta operar en verdaderos aeropuertos comerciales".



Y, en esa línea, aseguró que "al gobierno poco le importa si se tiene que llevar puesta la salud y la vida de miles de vecinos".



El Gobierno habilitó el martes la terminal aérea de El Palomar como "aeropuerto internacional", tras las peticiones realizadas por los explotadores aéreos para lograr esa clasificación.



La decisión se tomó a través de una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) publicada hoy en el Boletín Oficial. .



La jueza Forns habilitó en febrero a la base militar de El Palomar para que funcione como aeropuerto para las empresas low cost.



La resolución fue luego de que el Ministerio de Transporte de la Nación presentara un informe de impacto ambiental que había exigido el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).



Los vecinos que impulsan el reclamo en rechazo a la instalación del aeropuerto hace meses apelaron el fallo.