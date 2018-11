Horóscopo correspondiente al miércoles 14 de noviembre de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Etapa de reconstrucción interna en la que se clarifican muchas cosas de su pasado. No tome determinaciones en el plano afectivo que lo hagan luego tener que retroceder. Sugerencia: siempre estar atento a los procesos de cada uno, permitir que terminen es importante para ver los resultados.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Se anima a proponer algo que lo mantiene pensante desde hace tiempo a esa persona que le interesa. Un escape de las responsabilidades cotidianas le hará bien. Trate de tomarse la vida desde un lugar más condescendiente con usted mismo. Sugerencia: buscar la plasticidad de las cosas.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Esperada reunión con personas de su ámbito laboral que lo ayudará a ver más próximos los logros que desea. Encuentro casual con persona de su pasado que le generará una sensación fuerte. Sugerencia: separar la nostalgia momentánea del amor verdadero.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Intento de reconciliación con persona de su entorno laboral con quien mantuvo una discusión hace un tiempo. Las consideraciones de su pareja con respecto a su manera de encarar la relación son dignas de ser escuchadas. Sugerencia: estar abierto al otro.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- El proyecto de lograr una sociedad comercial con esa persona que tiene en mente puede darse. El ánimo emocional estaría bien predispuesto para conocer gente nueva. Sugerencia: buscar es una constante en nosotros aunque no queramos porque es parte de nuestra naturaleza.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Extrañeza por suceso poco común en el área laboral. Rumores que llegan pero nada se confirmaría. Hay una inquietud nueva en usted que apunta a lograr renovar su espíritu. Sugerencia: todo lo que nos enriquezca interiormente debe ser bienvenido.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Deberá calmar la ansiedad en el plano afectivo, lo que espera que ocurra con esa persona puede concretarse. Su parte laboral podría estar en mejoría a partir de una conversación que debiera mantener. Sugerencia: el puntapié inicial siempre lo debemos dar nosotros mismos.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- No se detenga frente ese impulso nuevo que siente por realizar cosas que lo enriquezcan interiormente y lo distraigan. Una sensación de amor importante sentirá por alguien que conoce. Sugerencia: el amor surge sin saber cómo ni cuándo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Lo más importante del día será hecho que lo favorecerá en el área laboral. Surge una renovación anímica en la relación de pareja. Verá una leve mejoría en sus posibilidades económicas. Sugerencia: estar agradecido por las buenas cosas que nos pasan.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Se relaja al ver solucionado un problema laboral que lo mantenía en ascuas. Se sentirá impotente frente a situación que preocupa a un familiar. No es un buen momento para invertir. Sugerencia: hay cosas que hay que vivirlas aunque no queramos.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Empieza una etapa positiva con intuición agudizada y oportunidades en el plano afectivo. Hoy no postergue realizar ese llamado que tanto ansía hacer, será escuchado. Sugerencia: mantener el buen ánimo nos hace mejorar en todos los planos.



ACUARIO (21DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Trate de ocuparse un poco más de las demandas familiares. Lo llaman de otro lugar para ofrecerle trabajo. Si está pensando en realizar cambios en el área de sus actividades está en un buen momento. Sugerencia: para crecer muchas veces debemos jugarnos.