Se realizó en San Isidro la cena solidaria de la Fundación Primeros Pasos Delfina Vasallo

Se realizó en el Espacio Márquez del Hipódromo local con el objetivo de recaudar fondos para esta institución que ayuda y acompaña a niños enfermos.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, participó de la quinta Noche Solidaria de la Fundación Primeros Pasos Delfina Vasallo, que se realizó en el Espacio Márquez del Hipódromo local.



Primeros Pasos -una organización sin fines de lucro- ayuda a mejorar la calidad de vida de niños que tienen necesidades en el ámbito de la salud a través del acompañamiento, la movilización de recursos y la construcción de puentes.



“Es una entidad de San Isidro, que realiza una gran labor con los niños y desde el municipio la acompañamos siempre. Hace dos años hicimos la donación de un local para que puedan desarrollar sus actividades y trabajar en un lugar cómodo. Siempre buscamos trabajar en conjunto con estas instituciones”, expresó Posse.



La gala, que tuvo la conducción de Julián Weich, comenzó a las 21:00, con un video institucional que hizo un recorrido por las actividades de la Fundación, los logros y las metas para 2019.



El presidente de Primeros Pasos, Luis Vasallo, papá de Delfina, señaló: “La recaudación de esta cena nos ayuda a sostener los programas de la fundación. Además, podemos compartir todo lo que hicimos durante el año. Esos objetivos serían imposibles de cumplir sin el apoyo incondicional del municipio, que hace que las cosas sean mucho más fáciles”.



También contó que durante este año la organización alcanzó unas 800 horas psicológicas, y se llegó a casi 2 mil donantes de médula ósea.



Durante la cena -que tuvo la asistencia de más de 450 personas- se realizaron importantes sorteos y espectáculos humorísticos. El cierre de la noche fue a puro baile.

“Estamos muy contentos de participar de este evento y de poder visualizar la importancia de ser donante de médula ósea. En mi caso me conmueve de una forma especial porque me tocó vivirlo con mi hermano. Es un ejemplo la lucha que inició el padre de Delfina, que no bajó los brazos para que esa nena se vea representada en cada uno de los que estamos ayudando”, agregó el presidente del Concejo Deliberante de San Isidro, Andrés Rolón.



La Fundación nació inspirada en el ejemplo de vida que dejó Delfina Vassallo. Con tan sólo 18 meses de vida, fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda infantil (LLA). Transitó su proceso de enfermedad durante 4 años sin perder nunca la alegría de vivir, transmitiendo a todos los que la rodearon su fuerza y capacidad de transformación constante. Esta forma de vivir enseñó e inspiró para dar los primeros pasos en la construcción del proyecto.