El Palacio Sans Soucí de San Fernando celebró el centenario de su inauguración

El Municipio de San Fernando participó de la celebración con una muestra de Artes Visuales de obras de cuatro artistas de la zona Norte, que se exhibieron en los salones de esta joya arquitectónica sanfernandina. Además, se llevó a cabo la “Rossinizzata”, ejecución de obras del compositor romántico italiano, con ensamble de vientos.



Adhiriendo al centésimo aniversario de la inauguración del Palacio Sans Soucí, el Municipio organizó en sus salones una muestra de Artes Visuales de cuatro artistas de zona Norte: Enrique Burone Risso, Lorenzo Gigli, Elvira Lovera Laspiur y Mara Marini.



Además, se llevó a cabo la “Rossinizzata - Solamente Rossini”, con obras del compositor romántico italiano, interpretadas por la soprano Jaquelina Livieri, el tenor Maximiliano Agatiello, Laura Manzano en piano y ensamble de vientos.



La arquitecta Victoria Durini, Secretaria de la Fundación Durini, dijo: “La verdad que una convocatoria magnífica, con alrededor de 500 personas aquí. Es todo un conjunto, porque cumple 100 años Sans Soucí, 35 años Música de Cámara, 150 años de la muerte de Rossini. Nos juntamos todos, la Fundación Durini y el Municipio de San Fernando que hizo esta muestra magnífica de cuatro pintores sanfernandinos”.



La Coordinadora de Artes Visuales del Municipio, Eugenia Azar, expresó: “Estamos muy contentos que el Palacio nos haya brindado un espacio para poder participar de este gran festejo. Estamos con cuatro artistas sanfernandinos de trayectoria: Mara Marini, Matías Lorenzo Gigli, -ambos de reminiscencia clásica- que se radicaron en San Fernando. Después tenemos a Elvira Lovera Laspiur, gran grabadora y docente de la Universidad del Arte, y Enrique Burone Risso con sus trabajos”.



“Este gran festejo de los 100 años incorporó la orquesta de Música de Cámara, así que tenemos una noche de arte y música, para que el vecino pueda recorrer y conocer este gran palacio, junto a las obras de nuestros artistas”, finalizó Azar.



Enrique Burone Risso, uno de los expositores, expresó. “Realmente, es un honor para mí estar con la obra que pinté especialmente para el centenario del Palacio. Acá se están mostrando obras que tienen que ver con San Fernando, son vistas de distintas partes, de las que dos están relacionadas con el Palacio: que da al río y a Libertador. Tiene algo especial, no es otra muestra más”.



Otra expositora, Elvira Lovera Laspiur, agregó: “Estoy muy orgullosa y contenta que me hayan invitado a este estupendo lugar, donde se realzan más las obras. Es una gran oportunidad. Estas obras nunca las expuse, son litografías por series, una del Valle de la Luna, y las demás son aguafuertes y mesotintas”.



En cuanto a los concurrentes, Laura, vecina de Martínez, opinó: “No esperaba ver todo esto; la verdad que está muy bien lograda la presentación pictórica y las hermosas voces que escuchamos”.



Y María Rosa, de Recoleta, agregó: “Espectacular, me encanta el Palacio, y sus jardines. La pinturas muy buenas y la orquesta de cámara excelente”.



El Palacio Sans Soucí, proyectado en estilo neoclásico por el arquitecto francés René Sergent para la familia de Carlos María de Alvear, y con jardines diseñados por el paisajista francés Carlos Thays, se comenzó a construir en 1914 por los constructores Eduardo Lanús y Pablo Hary, inaugurándose en diciembre de 1918.



Posteriormente caído en el abandono, fue restaurado y puesto en valor entre 1960 y 1970 por la arquitecta María Josefina Barra de Durini, recuperando esta joya arquitectónica su gloria pasada.