San Fernando debate: Diálogo Urbano sobre derechos de las personas con discapacidad

En el marco del ciclo “Diálogos urbanos” y tomando como eje de análisis los derechos de las personas en situación de discapacidad y el acceso a la justicia, la organización local “Ombú”, realizó el tercer debate abierto con vecinos y referentes de la zona norte. "Derechos, inclusión y bienestar de las personas con discapacidad", fueron los temas abordados durante la charla realizada en la Biblioteca Madero de San Fernando.

Fue el tercer encuentro del ciclo "Diálogos Urbanos" y se trabajó sobre los desafíos que existen en materia de discapacidad, con el objetivo de contribuir a elaborar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad y su entorno.



La charla se dividió en tres ejes. En el primero, "Derechos Humanos para el siglo XXI", iniciaron la conversación Fermín Murall, Presidente de la Fundación Nosotros, la Dra. Natalia Sotelo, médica generalista y psiquiatra, también de la Fundación Nosotros, y Verónica Caputto, de parte de la Secretaría de Capacidad de la Asesoría de Menores e Incapaces, San Isidro. Allí analizaron cómo han cambiado los paradigmas acerca de la discapacidad, y cómo afectan la vida de nuestros vecinos con discapacidad y sus familias.



A continuación, se abordó el tema del acceso a la justicia con el objetivo de que los vecinos con discapacidad y sus familias cuenten con información sobre los derechos que los asisten, y las instituciones que están a disposición. El panel estuvo a cargo de Fernando Benchetrit, Secretario del Juzgado de Familia Nº 2 de San Isidro, y Diego D'Aversa, Secretario del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de San Isidro.



Por último, se propuso trabajar sobre propuestas para pensar ciudades accesibles e inclusivas, que promuevan derechos, en beneficio de los vecinos y vecinas en general, y no solo de los sectores afectados más directamente. Estuvo a cargo de Nacho Álvarez, concejal por Unidad Ciudadana San Fernando y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante.



En esa línea, Álvarez expresó, "Cuando hablamos de inclusión decimos que incluir no es solamente dejar entrar, sino que también es dar la bienvenida. Y que no es una cuestión de buena voluntad de los gobiernos, es un derecho de los vecinos y por eso es una obligación de funcionarios y funcionarias de los distintos niveles trabajar para garantizarlos".



"A partir del debate abierto surgieron propuestas para trabajar, como es la creación de un Consejo local de discapacidad, donde se pueda articular el trabajo entre los distintos espacios institucionales y la ciudadanía, y la creación de una Dirección municipal de Inclusión y Accesibilidad, que brinde asesoramiento, orientación, pero también trabajaría en la promoción de los derechos a través de proyectos, actividades o servicios que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos con discapacidad", finalizó el concejal.



También participaron del encuentro organizaciones de la sociedad civil, docentes y estudiantes del Centro Argentino de Investigación Tecnólogica (CAIT) del Programa de Auxiliares de acompañantes terapéuticos y cuidadores, referentes de Padres TEA San Fernando, instituciones educativas, familiares y personas con discapacidad, y vecinos y vecinas de la Zona Norte.