13/11/2018 - 8:15 | Política / La UIF apela un fallo a favor de Cristina Kirchner

La Unidad de Información Financiera (UIF) apelará mañana el fallo que favoreció con una falta de mérito a la ex presidenta Cristina Kirchner en una causa por la vado de dinero.

El fallo adoptado por el juez federal Sebastián Casanello había resuelto que no hay pruebas ni para procesar ni para sobreseer a la senadora.



El fiscal Guillermo Marijuan la había imputado en la causa y los querellantes de la UIF insisten con que sea indagada y procesada.



Según trascendió, ahora la UIF buscará que la Cámara Federal revoque la decisión de Casanello.



El juez no desligó a la ex presidenta de la causa, sino que ordenó una decena de nuevas medidas para seguir investigándola.



Según Casanello, no hay evidencia que demuestre que Cristina Kirchner participó de las maniobras de lavado que llevaron adelante el empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña, Federico Elaskar y los otros 18 acusados que él envió a juicio oral.