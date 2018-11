TIgre recibe a Argentinos Jrs. con la imperiosa necesitad de ganar para subir su promedio

Un Tigre apremiado por el descenso recibirá mañana en un encuentro clave a Argentinos Juniors en un partido válido por la jornada doce de la Superliga.



El encuentro se jugará a las 19.00 en el estadio José Dellagiovanna, será controlado por el árbitro Andrés Merlos e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.



Tigre viene de perder por 4 a 1 en su visita a Boca y el técnico Mariano Echeverría no podrá contar con Lucas Rodríguez, quien sufrió un esguince en su rodilla izquierda, por lo que tendrá entre 25 y 30 días de recuperación.



En lugar de Rodríguez iría Alexis Niz mientras que tampoco estará Jorge Ortíz porque sufrió una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda y en su lugar podría jugar Lucas Menossi.



Por su parte, Argentinos Juniors cayó como local ante Independiente por 2 a 0 y el entrenador Ezequiel Carboni aún no confirmó el equipo en el cual no podrá contar con el regreso de Damián Batallini.



Carboni, quien es muy cuestionado por la parcialidad del elenco de La Paternal, pondrá lo mejor que tiene para intentar volver a la victoria luego de cuatro derrotas consecutivas.





Síntesis:

Tigre: Augusto Batalla; Maximiliano Caire, Ignacio Canuto, Néstor Moiraghi, Alexis Niz; Martín Galmarini, Sebastián Prediger, Lucas Menossi, Matías Perez García; Diego Morales; Federico González. DT: Mariano Echeverría.



Argentinos: Lucas Cháves; Jonathan Sandoval, Gastón Bojanichc, Miguel Torrén, Kevin Mac Allister; Gastón Machín, Fausto Montero, Facundo Barboza, Francisco Illarregui; Juan Ignacio Méndez y Gastón Verón. DT: Ezequiel Carboni.



Estadio: José Dellagiovanna (Tigre).



Árbitro: Andrés Merlos.



Hora de inicio: 19.00 - TV: TNT Sports.