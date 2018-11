Se juega la superfinal Boca-River: Conmebol oficializó que el campo de juego está en condiciones

La Conmebol oficializó esta mañana que el campo de juego del estadio "La Bombonera" "está en condiciones" para que a partir de las 16:00 se dispute la primera final de la Copa Libertadores entre Boca y River.



"La inspección efectuada por oficiales de Conmebol determinó que el campo de juego de la Bobonera está en condicioens para la disputa, desde las 16:00, del partido de ida de la final de la Libertadores 2018", publicó la entidad del fútbol sudamericano en su cuenta oficial de Twitter.



Con una puntualidad extrema, luego de las idas y vueltas de la comunicación en la víspera, la Conmebol confirmó que tras la suspensión por las fuertes lluvias y el trabajo de los cancheros, el césped quedó en condiciones de albergar el primer encuentro de la serie.



Alrededor de las 10:00, una nutrida comitiva del ente regulador del fútbol sudamericano arribó poco antes de las 10:00 a La Boca, para preparar la recorrida que los veedores arbitrales, el brasileño Wilson Seneme y el argentino Héctor Baldassi, iban a realizar cerca de las 10:15.



En ese momento, fue el árbitro principal, el chileno Roberto Tobar, el que salió junto a sus colaboradores con una de las pelotas oficiales para probar su circulación, un gesto que ya había ejecutado el sábado.



Como la capa de agua ya no estaba, aunque el césped tiene una superficie muy blanda, Tobar dio el visto bueno para oficializar el encuentro.



Esos datos, más la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que indicó que las condiciones climáticas se modificaron para bien, volcaron la decisión del lado del juego.



Es que apenas cayeron 25 milímetros desde las 18:00 del sábado hasta la mañana del domingo, cuando durante toda la jornada de ayer fueron más de 110, el promedio de lluvia de todo el mes de noviembre.



El estadio "La Bombonera" se abría a las 12:00, cuatro horas antes del arranque del partido, para el ingreso del público que completará los más de 40 mil lugares disponibles.



Ante esta noticia, en las dos concentraciones de los equipos empezaron a prepararse los distintos operativos para llegar hasta el estadio.



En el hotel Intercontinental del centro porteño comenzaron a juntarse algunos hinchas "xeneizes" que no podrán estar en La Bombonera pero que se acercaron a despedir al plantel de Guillermo Barros Schelotto en la previa.



El "Mellizo" tiene todo confirmado para esta final con el mismo once inicial que la revancha de la semifinal frente a Palmeiras con: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Wilmar Barrios; Sebastián Villa, Nahitan Nández, Pablo Pérez, Cristian Pavón; Ramón Ábila.



En tanto, en el estadio "Monumental" de Núñez, los efectivos de seguridad privada ya desplegaron el operativo para contener a los miles de hinchas que desde las 12:00 se autoconvocaron para un banderazo de apoyo al plantel del entrenador Marcelo Gallardo.



En ese lugar, luego de tres días en la Reserva de Cardales, el "Millonario" pasó la noche, almorzará y viajará hasta La Boca, con algunas dudas respecto del esquema y los protagonistas que empezarán la final.



La formación será con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Ignacio Fernández o Lucas Martínez Quarta o Bruno Zuculini; Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.