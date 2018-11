10/11/2018 - 23:35 | Zonales / Tigre Vecinos de Tigre se manifestaron en defensa del Club Ecosol Herramientas: Compartir: ver más imágenes Durante un abrazo simbólico al predio ubicado en Aníbal González y Milberg, en la localidad de Rincón de Milberg. Vecinos y organizaciones sociales exigieron a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que no se realice la privatización del terreno. "no se aprobará ningún emprendimiento inmobiliario en el Club Ecosol", prometió el intendente Julio Zamora. La movilización inició pasadas las 18 hs y comprendió el recorrido perimetral por las calles Aristóbulo del Valle y José Marti. Cientos de vecinos rodearon el predio, acompañados por socios del Centro de Formación Roma y Ecotenis, ambos clubes circundantes al Ecosol.



El Club Ecosol funciona como polideportivo para la Tercera Edad de la zona. Allí entrenan además la Escuela Deportiva CNK, el Centro de Formación Roma y Ecotenis, tres asociaciones a través de las cuales los vecinos realizan diferentes deportes y actividades. Actualmente, el predio pertenece al estado nacional y por disposición de la AABE quieren desalojar el terreno para que se desarrolle un emprendimiento inmobiliario.



La institución perteneció a la familia Milberg y formaba parte de un gran lote que fue subdividido y vendido. En los años 80, pasó a manos de Gas del Estado con la finalidad que allí realicen actividades sociales para sus empleados. Luego, en 1999, el Ministerio de Economía y Obras, se quedó con ese terreno y lo vendió a la Asociación Civil Ecosol, en el marco del proceso de privatización de los años 90'.



En el mes de octubre, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Tigre, aprobó por unanimidad un proyecto de decreto para solicitar que el terreno pase a manos del estado municipal. El mismo fue presentado al Poder Ejecutivo Nacional, al titular de la AABE, a la Jefatura de Gabinete de Ministros del Honorable Congreso de la Nación, a la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y a la UFI Tigre, junto con una copia de las firmas presentadas por los vecinos en apoyo a la petición.



Jorge Villaruel, vecino e impulsor de la iniciativa, expresó: "El gobierno nacional lleva adelante una política que vale menos que nosotros, que los trabajadores y los vecinos; para ellos este predio no vale. Nos da tranquilidad que el intendente y los concejales nos acompañen y exijan que el club pase a manos de la órbita municipal".







El intendente de Tigre, Julio Zamora, anunció a la comunidad de Rincón de Milberg, que el municipio "no aprobará ningún emprendimiento inmobiliario en el Club Ecosol". Fue durante un abrazo simbólico al predio ubicado en Aníbal González y Milberg, donde vecinos y organizaciones sociales exigieron a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que no se realice la privatización del terreno.



"Queremos que este sea un lugar para toda la comunidad. Por eso pedimos al Concejo Deliberante que elabore una norma para que el uso de este espacio sea público, verde y gratuito para todos los vecinos y evitemos cualquier avance que pretenda el Estado nacional", agregó el jefe comunal.



El presidente del bloque de concejales del Frente Renovador Rodrigo Molinos concluyó: "Hemos aprobado hace dos días en el Concejo Deliberante por parte de todos los bloques esta idea por los vecinos de Tigre de que Ecosol vuelva a ser parte de los vecinos de Tigre, que sea un terreno municipal donde pueda expresarse las diferentes actividades que se desarrollan y también otras actividades que puedan tener todos los vecinos, que sea un espacio público y participativo para toda la comunidad de Rincón y de Tigre. También lo plasmamos en el proyecto, que no se desarrolle ningún proyecto urbanístico como tendría intención esta gente de la ABBE, el señor Ramón Lanús y las medidas a las que expresamos repudio".







La concejal del Frente Renovador Malena Galmarini dijo: "vemos que la insensibilidad del Gobierno Nacional se lleva puesta las historias de las comunidades. Le agradezco a todos los vecinos que fueron quienes empezaron a autoconvocarse, nos empezaron a llamar a todos, independientemente de que veníamos todos trabajando respecto al tema. Empezamos a aunar fuerzas, a entender que si no nos juntamos todos estas cosas no avanzan, así que también quiero agradecer al bloque de Cambiemos que aprobó junto con nosotros el proyecto que establece la necesidad de Tigre de mantener el ex Club Ecosol como un lugar para todos los vecinos".



Gladys Pollán, concejal por Unidad Ciudadana, manifestó: "Nos parece una gran injusticia y obviamente lo menos que podemos hacer es estar acá, defendiendo, escuchando a los vecinos y desde nuestro rol de concejales hacer todo lo posible para que este lugar no se pierda". Por su parte, su par del Frente Renovador, Rodrigo Molinos, señaló: "Este debe ser un terreno municipal, público y participativo para toda la comunidad de Rincón de Milberg y de Tigre, seguiremos luchando para que así sea".



