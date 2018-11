Denuncian “descuentos indebidos” en los salarios docentes y exigen una inmediata resolución

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) denunció que una gran cantidad de maestros bonaerenses sufrió “descuentos indebidos” en sus salarios del mes de octubre y exigen una inmediata resolución.



Según SADOP, la situación es más grave en las escuelas subvencionadas de gestión privada, donde los trabajadores suelen tener más de un empleador, por lo que hay docentes a los que se les llegó a descontar hasta 20 mil pesos, lo que en muchos casos llegó a superar sus propios salarios y en los recibos de sueldo figuran como deudores.



“Cuando el Gobierno bonaerense decidió pagar los adelantos porque no llegamos a un acuerdo en la paritaria tuvieron en cuenta los cargos y no a las personas. Entonces en abril empezaron a pagar los adelantos hasta completar un 19%, y luego salió el decreto del aumento salarial”, relató a NA Marina Jaureguiberry, Secretaria Gremial de la Seccional Buenos Aires de SADOP.



Tras la firma del Decreto 1145/18, en octubre pasado, el Gobierno provincial estableció la “absorción automática” de los “anticipos a cuenta de futuros acuerdos”.



“Los pagos que hicieron como adelanto a cuenta no tienen una naturaleza jurídica clara. Entonces, por ejemplo, un profesor de secundaria puede trabajar en tres escuelas por lo que tiene tres empleadores distintos. La suma de las tres escuelas le daba 9000 pesos, y en base a eso le dieron el adelanto”, explicó Jaureguiberry.



Y agregó: “El problema es que ese docente en uno de esos trabajos cobraba sólo 500 pesos por mes, pero le dieron 3 mil de adelanto. Cuando quisieron regularizar el aumento del 30 por ciento en base al salario real, los números no coincidían y ahora quieren recuperar esos pagos con descuentos totalmente ilegales y nos encontramos con que hay docentes que deben plata porque el aumento es menor a lo que esa persona recibió en adelantos”.



El próximo martes dirigentes de SADOP se reunirán con las cámaras empleadores para poder llegar a un acuerdo.



“El reclamo se lo hacemos al empleador privado, pero esto es una responsabilidad de la provincia. Ahora estamos negociando con las cámaras empleadoras que tomaron un compromiso de frenar estos descuentos. Exigimos que si hubiera una diferencia de plata lo tendrían que absorber los futuros aumentos y en un porcentaje no mayor al 20%”, indicó la dirigente gremial.