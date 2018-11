Pilotos acusan al gobierno de “afanar” rutas de Aerolíneas para entregarlas a privados

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, acusó hoy al Gobierno de estar “afanándose” las rutas de Aerolíneas Argentinas para entregarlas a operadores privados, y aseguró que por ese motivo se necesita a la gente “puteando” contra la línea aérea de bandera.



Según el dirigente, “la retención de tareas (de este jueves, que afectó a varios vuelos de Aerolíneas y Austral) es porque no pagan el salario. Aerolíneas reinterpretó el acuerdo salarial, nos dijeron que no van a abonar un 8% del salario”.



En ese sentido, indicó: “Lo único que podría pasar es que venga la conciliación obligatoria y haya una mesa de diálogo forzada. Pero no vemos esa voluntad”.



“Los pasajeros están afectados por la decisión de (Mauricio) Macri, (Jorge) Triaca y (Guillermo) Dietrich que necesitan a la gente puteando contra la línea de bandera para justificar su achicamiento o cierre. Están afanándose los cielos, como hicieron en los '90”, alertó Biró en declaraciones a radio del Plata.



La medida de fuerza de este jueves es llevada adelante por los gremios de pilotos (APLA y UALA), así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior (UPSA).



Según dijo, el ministro de Transporte “decidió beneficiar a LATAM. Le entregó rutas internacionales y desde 2016 LATAM saca más pasajeros al exterior que Aerolíneas. Acá hay un tema ideológico: transferir las cosas del Estado a privados”.



“Es que una compañía aérea vale por sus rutas, y con procesos devaluatorios como el de Argentina, recaudar en dólares y pagar en pesos permite hacer dumping”, añadió.



En este marco, Biró señaló que la política aerocomercial del Gobierno es “nefasta. La intención del Gobierno es solo hacer negocios” en el sector. Y es así como transfieren recursos del Estado a las empresas privadas. Es un procedimiento corrupto”.