Horóscopo correspondiente al jueves 8 de noviembre de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Resuelve una situación de tirantez que tenía con su pareja. Los entretelones de un hecho en la familia lo obligarán a tomar una decisión. Reúna y hable. Llega un amigo que hace tiempo que no ve. Sugerencia: el punto es querer conciliar.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Sacrifica unas horas de su tiempo para solucionar un problema en el orden laboral. No se inquiete si recibe un llamado alertándolo con respecto a sus finanzas, simplemente por ahora no invierta. Sugerencia: cada cosa tiene su tiempo.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- No es un buen momento para planteos en el plano laboral, mantenga lo que tiene antes de no tenerlo. Ya llegará la mejoría esperada. Un encuentro amoroso lo alegrará mucho. Sugerencia: buscar lo que realmente nos haga bien.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Comienza una relación afectiva con alguien que no imagina. Empieza a ver con otros ojos una situación que antes lo angustiaba mucho en el área de sus actividades. Sugerencia: el punto es estar abierto a las buenas cosas.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Completa un ciclo en el plano afectivo. Resuelve y toma una decisión importante. Lo importante en el plano laboral es que pueda hablar con la persona que le importa. Sugerencia: la lucha por nuestras cosas debemos encararlas con coraje y decisión.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Idea de renovar su hogar, cambios o arreglos le darán un mejor humor. Es un buen momento para el amor, trate de limar asperezas y de retomar el diálogo perdido. Sugerencia: las cosas se solucionan si queremos realmente.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Sentirá cierta diferencia en el plano afectivo con la persona que está a su lado.



No es un momento preciso para tomar decisiones porque puede equivocarse. Llamado importante. Sugerencia: no actuar impulsivamente.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Se establece un nuevo diálogo en el área laboral. Llega una persona con ideas nuevas que a usted le servirá. No se pronuncie en contra de un proyecto a nivel familiar, siéntese a escuchar a los suyos. Sugerencia: ser flexible.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Nueva búsqueda en el área laboral. Sentirá la monotonía encima suyo. Tome la iniciativa de encontrarse nuevamente con esa persona que tanto le interesa. Ansias de superación Sugerencia: buscar lo que nos guste hacer.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Encontrará las respuestas que busca en el plano afectivo al mantener un diálogo profundo y decidido con su persona amada. No entristezca y trate de resolver sabiamente. Sugerencia: actuar cuando se está a tiempo.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Su lucha interna lo hará reflexionar acerca de su modo de encarar ciertas cosas que le pasan en la vida. Es invitado a una reunión que le dará nuevos contactos sociales. Sugerencia: terminar con lo que nos hace mal.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- No se maneje desde el egoísmo frente a planteo sincero que le haga su pareja. El móvil debería ser la comprensión. Se proyecta un comienzo a nivel laboral que ayudará a mejorar su humor. Sugerencia: mantener o buscar el equilibrio.