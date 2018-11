07/11/2018 - 19:38 | Política / Sergio Massa cuestionó a Macri por postularse para “mantener un rumbo fracasado y doloroso” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El ex diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, criticó hoy al presidente Mauricio Macri por hablar de su reelección y consideró que el mandatario nacional quiere “mantener un rumbo fracasado y doloroso”.

“Sí que hay otro camino, aunque Macri se postule para mantener un rumbo fracasado y doloroso”, señaló el ex intendente de Tigre en su cuenta de la red social Twitter.



Massa consideró que la Argentina está lista para “otro presidente” a partir de 2019 y sostuvo que la propuesta de Cambiemos no tiene “futuro”.



“El camino de Cambiemos no tiene salida, ni futuro, ni solución. Argentina está preparada para otro Presidente y otro Gobierno. #HayAlternativa”, expresó el líder del Frente Renovador.



El ex legislador acompañó su tuit una nota periodística que reflejaba las declaraciones que hizo este martes el jefe de Estado sobre su futuro político.



“Estoy listo para continuar si los argentinos creen que este camino del cambio vale la pena”, había dicho Macri en una entrevista radical, al hablar de sus intenciones de competir por la reelección.



El jefe del FR entabló una alianza electoral de cara a 2019 junto a los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, de Córdoba, Juan Schiaretti, y el jefe del bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto.



En ese marco, los dirigentes del peronismo “dialoguista” buscan mostrarse como una alternativa al oficialismo y al kirchnerismo. Volver