Alumnos sanfernandinos sumaron experiencia con el Programa de Pasantías Municipal

El acto de cierre se realizó en el Teatro Martinelli y participaron jóvenes de escuelas privadas y estatales de San Fernando que formaron parte de la iniciativa en las distintas áreas del Municipio.

El Municipio de San Fernando, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Contención Social, llevó adelante una nueva edición del Programa de Pasantías Educativas, a través del cual más de 300 alumnos de escuelas secundarias estatales y privadas del distrito desarrollaron su primera experiencia laboral en alguna de las distintas áreas de la Comuna.



El Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, encabezó el acto junto a la Subsecretaria de Educación, Mariana Miola. “Es una alegría poder compartir con tantas instituciones educativas estatales y privadas un año más de pasantías. Es un programa muy importante para el Municipio porque les da la posibilidad a los chicos de ir preparándose para una nueva etapa de sus vidas luego de la escuela. Quiero agradecer a todas las áreas que recibieron a los alumnos y los contuvieron y enseñaron durante tres semanas”, expresó.



Las escuelas que este año formaron parte del Programa de Pasantías fueron la Escuela Secundaria N° 8, Escuela Secundaria N° 10, Escuela Secundaria N° 12, Escuela Secundaria N° 13, Escuela Secundaria N° 14, Escuela Secundaria N° 21, Escuela Secundaria N° 24, Hogar Escuela María Jáuregui de Pradere, Colegio Parroquial San Pablo, Comunidad Cristiana, Alfonsina Storni, Winter Garden, Don Orione, Nuestra Señora de la Misericordia y Asunción de la Virgen.



Alumnos de distintos establecimientos educativos opinaron respecto a esta posibilidad que les brindó el Municipio. Milagros Fogarile, del Colegio Winter Garden, quien realizó su pasantía en el CEMAT, manifestó: “Estuve en el área de Psicología y me terminé decidiendo por la carrera, me sirvió mucho para comprender los problemas que tienen los niños y entender cómo se trabaja en una ambiente laboral. Lo recomiendo 100%”.



Asimismo, Camila Piccioli, del Colegio Comunidad Cristiana, sostuvo: “Estuvo muy buena la pasantía, es una buena oportunidad que nos da el Municipio porque recibimos una pequeña visión del mundo laboral y me ayudó a encontrar los estudios”.



En tanto, Ailén Cimino, del mismo Colegio, opinó: “La experiencia fue buenísima porque me ayudó a encontrar una lugar en el mundo laboral y a la hora de decidir carrera fue esclarecedor porque pudimos ver la teoría puesta en práctica y como se desarrolla día a día un puesto de trabajo. Es muy recomendable porque a esta edad muchas veces no sabes qué querés hacer y verlo en práctica todos los días es buenísimo”.



Rocío Escobar, del Colegio María Jáuregui de Pradere, comentó: “Me ayudó a introducirme al mundo laboral, dado que al salir del colegio es como un choque bastante grande. Creo que me va a servir en el futuro cuando salga del colegio y tenga que empezar a trabajar”.



Por su parte, Guadalupe Villarino, del mismo colegio, expresó: “Gracias a esta experiencia sé a lo que me quiero dedicar, me ayudó a consultar muchas universidades. Realmente lo agradezco”.



Durante el acto se entregaron los certificados de asistencia y la banda local 'Vintage' fue la encargada del cierre a puro rock.



Por último, Traverso resaltó: “Estamos muy contentos porque año a año se suman más instituciones y alumnos a participar de estas pasantías no rentadas. Les deseamos lo mejor en lo que emprendan en su futuro y decirles que tienen las puertas abiertas del Municipio para poder seguir perfeccionándose en el Centro Universitario o el Área de Empleos”.