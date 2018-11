Profesionales jurídicos y de la salud expusieron ante la corte suprema sobre el desembarco de Farmacity en la provincia

La Corte Suprema realizó hoy la primera de las dos audiencias públicas a las que convocó antes de pronunciarse sobre la causa que inició la empresa Farmacity, que busca declarar inconstitucional la ley que le prohíbe operar en la provincia de Buenos Aires.

En esta ocasión expusieron 15 amicus curiae (amigos del tribunal), personas físicas y representantes de entidades que hablaron a favor y en contra de la medida solicitada por la compañía fundada hace años por el ex secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana.



Los oradores que defendieron la demanda que presentó la cadena comercial señalaron que la Ley Provincial 10.606, que prohíbe que las farmacias estén en manos de sociedades anónimas, “genera un virtual monopolio a favor de los locales ya establecidos” en ese distrito y “perjudica la competencia”.



Por su parte, quienes expusieron en contra de la firma, entre ellos el ex ministro de Salud Ginés González García, opinaron que Farmacity actúa “como si vender medicamentos fuera igual que vender electrodomésticos” y que las normas sobre la comercialización de remedios “debe corresponder a la regulación local” y no a la nacional.



La audiencia estuvo presidida por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ya que los ministros Carlos Rosenkranz y Horacio Rosatti se excusaron de intervenir por tener una relación previa con la compañía.



Un grupo de farmacéuticos bonaerenses se concentró en los alrededores del Palacio de Justicia, ubicado en Talcahuano al 550, en la Ciudad de Buenos Aires, para protestar en contra de las intenciones de Farmacity de abrir locales más allá de la Capital Federal.