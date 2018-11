Sanfernandinos en el Mundial de Tenis para Personas con Discapacidad Intelectual

Son Jerónimo Niro Bauer y Federico Casse, ambos alumnos de la Escuela Municipal de Tenis, que viajarán a República Dominicana a participar del Mundial.



Entre el 9 y 17 de noviembre próximos, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, se disputará el Mundial de Tenis para Personas con Discapacidad Intelectual, organizado por Olimpiadas Especiales Internacional (Special Olympics) y la Federación Internacional de Tenis (ITF).



En el mismo participan 36 países, como Estados Unidos, Suiza, Hungría, Alemania, Egipto, Malawi, Pakistán, Mónaco y varios países de América Latina. El torneo se realizará en el Centro Nacional de Tenis, con capacidad para 10.000 espectadores, contando con la colaboración de más de 400 voluntarios.



Argentina estará representada por dos atletas de San Fernando, Federico Cassé y Gerónimo Niro Bauer, que se clasificaron en el primer puesto en cada categoría en el Torneo Nacional de Tenis realizado en San Fernando en 2016. Olimpiadas Especiales Argentina designó a Lisandro Kolodny, de la Escuela Municipal de Tenis de San Fernando, como coach a cargo de la delegación. Federico participará en nivel cancha naranja y Gerónimo en cancha convencional.



El Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio –quien estuvo junto al Diputado Provincial Juan Andreotti, el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, y la Subsecretaria de Deportes, Ana Aused- expresó: “Muy contentos y orgullosos, dando el acompañamiento a Federico y a Jerónimo, que clasificaron para ir a Santo Domingo a competir representando a nuestro Municipio, como los dos únicos clasificados de todo el país, así que más contentos aún, y eso por el acompañamiento desde la Secretaría de Deportes, y poder generar el convenio con la Asociación Argentina de Tenis. Ya hace cinco años trabajando con los chicos con discapacidad, pudimos lograr esto que para nosotros es muy importante, pero más para ellos porque es una experiencia nueva, única, donde habrá 1.200 atletas compitiendo”.



“Se puede ver su alegría por irse, estarán allí 10 días. Uno se siente satisfecho, porque todo lo que fue haciendo el Municipio para integrar, contener, y que cada día estén mejor, es el fruto de lo que se fue sembrando, así que muy contentos”, finalizó Aparicio.



En tanto, Lisandro Kolodny, Coordinador del área de Discapacidad en Deportes, destacó: “Es un orgullo y un placer que en este Mundial donde vamos en nombre de Argentina tengamos dos representantes del Municipio de San Fernando, lo que es consecuencia de la creación de la Escuela Municipal, y que Jerónimo y Fede hayan participado en nacionales en Mendoza, Neuquén, San Fernando en 2016. Gracias a su desempeño, se ganaron el lugar para representar a la Argentina; y para San Fernando es un orgullo estar representado allí”.



“Lo de la indumentaria es un detalle que para nosotros es importante, porque es un reconocimiento al esfuerzo, es una manera en la que el Municipio dice presente, y una muestra más que cuando hay acompañamiento, apoyo e inversión, los resultados se ven. Y obviamente, cuando uno está fuera del país, tener cosas del Municipio ayudan un montón”, finalizó Kolodny,



En cuanto a los representantes sanfernandinos, Jerónimo Niro Bauer dijo: “La verdad es una muy linda experiencia que vamos a tener, hermosa, y vamos a ver qué pasa, representar bien a Argentina y al Municipio de San Fernando. Le quiero dar las gracias a mi familia que me apoya todos los días. Estoy muy feliz, representar al Municipio es lindo”.



Y su compañero Federico Casse agregó: “Nos estamos preparando bien para el Mundial con los entrenamientos. Yo me tengo fe, por lo menos para llegar representando a Argentina. Vamos a ver si logro llegar, y si no, no importa; lo importante es jugar, pasarla lindo, así que veremos cómo está la cosa allá”.