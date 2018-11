Macri sobre la reelección: “estoy listo para continuar si los argentinos creen que este es el camino”

El presidente Mauricio Macri ratificó hoy que está “listo para continuar” en el cargo durante un segundo mandato “si los argentinos creen que este camino del cambio vale la pena”.



El jefe de Estado volvió a hablar de la posibilidad de competir por la reelección en las próximas elecciones y expresó: “Si ustedes no aflojan, yo no voy a aflojar”.



Durante una entrevista con la radio Niquixao 97.1 de Catamarca, Macri aseguró que está “convencido” de que “la Argentina no puede volver atrás”.



“La Argentina no puede volver atrás, no puede construirse sobre la magia, la mentira, la demagogia”, sostuvo Macri.



De todos modos, advirtió que ahora no es momento de hacer afirmaciones en sentido electoral, ya que se está “trabajando todos los días en un momento difícil, poniendo el hombro todos”.



“Amo este país, creo en ustedes, en que cada argentino puede hacer algo muy bueno para sí mismo y para los demás”, subrayó el jefe de Estado.



En tanto, Macri destacó la cumbre del G20 que comenzará el próximo 30 de noviembre en Buenos Aires y consideró será una nueva oportunidad para mostrar a los líderes del mundo “que esta Argentina cambió, que los argentinos quieren ser parte del mundo”.



“Queremos que vengan a invertir, a hacer cosas con nosotros. No sólo tenemos materias primas muy valiosas, como el caso del litio en Catamarca, o el oro o el cobre, sino lo más importante de todo, que es un gran talento humano”, puntualizó.



A su entender, la Argentina “sale adelante con la cultura del trabajo” e indicó que como “agenda central hay que volver a apostar por el protagonismo y el esfuerzo personal de cada uno”.



En la entrevista, el mandatario nacional también se refirió a las cuentas públicas y subrayó: “Necesitamos que cada municipio, cada provincia y el país tengan presupuestos equilibrados; o sea que la política se administre con los recursos que los argentinos ponemos con nuestros impuestos”.



“No puede gastar por arriba de los impuestos que les pagamos, que ya son muy altos y hay que bajarlos”, añadió Macri y dijo que la “disciplina” que necesita la política en materia fiscal se ha “deformado en los presupuestos públicos, generando clientelismo, gastos no justificados, falta de información”.