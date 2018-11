Juan Andreotti recorrió las obras de la calle 3 de Febrero

El Diputado Provincial, Juan Andreotti, visitó una importante obra hidráulica y de pavimentación a lo largo de la calle 3 de Febrero, y de restauración del adoquinado en la calle Lavalle. Las tareas se enmarcan en una puesta en valor integral del casco histórico del distrito con intervenciones en 11 vías de circulación de la zona y la construcción del túnel de Quirno Costa.



El Municipio de San Fernando lleva adelante un activo Programa de Mejoramiento del Espacio Público, que incluye la puesta en valor de los centros comerciales y accesos a la ciudad con renovación de veredas y calles para facilitar el tránsito del vecino y mejorar su calidad de vida; forestación; nueva iluminación; carteles nomencladores semáforos y pantallas LED, refugios y paradas de colectivos en las avenidas.



El Diputado Provincial, Juan Andreotti, supervisó las obras que tienen lugar en la calle 3 de Febrero y explicó: “Estamos construyendo once cuadras de nueva pavimentación, se trata de una arteria muy transitada que va desde Tigre hasta San Isidro. Esta calle tenía asfalto negro, hoy va a ser una calle de hormigón y como forma parte de una avenida se le va a sumar a la puesta en valor de centros comerciales. En una próxima etapa se les va a hacer las veredas desde el Canal hasta la Ruta 202”.



“En esta zona no solamente se ha hecho el asfalto, sino también una obra hidráulica muy importante que beneficia a toda la calle Lavalle, acercándose al Canal. Esperamos que esas cuadras que podrían sufrir anegamientos, no lo sufran más. En estos días vamos a terminar la parte hidráulica y estimamos que a mediados de noviembre los vecinos ya van a poder transitar libremente”, sostuvo el funcionario.



El Inspector de Obras Públicas, Héctor Lasa, aportó detalles de las tareas que se ejecutan en las calles Lavalle y Junín. “Es una obra dividida en dos partes, que son la obra hidráulica y el pavimento. Estamos conectando la cuenca que viene de Lavalle y construyendo los seis sumideros con sus cámaras correspondientes, de esa manera vamos a evitar el anegamiento de agua de todo lo que es Lavalle hasta el Canal. Es un trabajo muy importante que va a contribuir al progreso y a poner en valor a toda esta zona”, explicó.



Por otro lado, Lasa hizo referencia a la restauración de la calle Lavalle: “Levantamos el adoquín en las zonas más críticas del distrito, hacemos una base de hormigón pobre y sobre eso se vuelve a adoquinar con dos cunetas para el escurrimiento del agua. Ya hemos renovado gran parte de Lavalle y en este momento estamos haciendo el tramo de Junín y Alvear y 3 de febrero a Junín”.



“Tratamos de mantener toda la estética y el patrimonio histórico de la ciudad. La prioridad es ayudar al tránsito con el mejoramiento de estas calles”, afirmó.



La puesta en valor del casco histórico de San Fernando incluye renovación de asfalto y veredas de 3 de Febrero, Belgrano, Quirno Costa, Rivadavia y Alvear; restauración del adoquinado de Lavalle; mejoramiento de la Plaza Carlos Pellegrini; veredas de Constitución, 9 de Julio, Ayacucho y Maipú; forestación, mobiliario urbano y cámaras de seguridad; y el túnel de Quirno Costa. Además, el traslado del Corralón Municipal de San Ginés de la zona a Maipú y Alcorta.