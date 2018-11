Tigre, comprometido en la lucha contra el VIH

Junto a ONUSIDA y 13 municipios de la Región Sanitaria V, el distrito desarrolla una agenda de trabajo para acelerar la capacidad de respuesta frente a la enfermedad y que los vecinos puedan acceder a un diagnóstico preciso.



Con el objetivo de abordar una agenda de trabajo que comparta y evalúe estrategias en común en relación al VIH, el Municipio de Tigre fue anfitrión de un nuevo encuentro junto a equipos municipales referentes en VIH de la Región Sanitaria V (Vicente López, San Miguel, Zárate, José C. Paz; Malvinas Argentinas; Pilar, Escobar; San Fernando y Exaltación de la Cruz) y el director de ONUSIDA (Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH y el sida) para Argentina y otros países latinoamericanos, Carlos Passarelli.



Con dicha reunión se buscó profundizar el compromiso asumido tras la firma de la "Declaración de París" en Tigre el pasado mes de marzo. Una estrategia de acción que exige que los líderes mundiales se unan como muestra de voluntad, para fortalecer un trabajo integrado que permita avanzar en el control de la epidemia de VIH.



"El compromiso de Tigre en trabajar en políticas de prevención y asistencia en VIH, ITS y Hepatitis nos hace hoy anfitriones de una reunión que concentra a 13 municipios que componen la Región Sanitaria V para trabajar estrategias en prevención de VIH y armar una agenda de trabajo en común", destacó el responsable de prevención de enfermedades transmisibles, Sebastián Vázquez Montoto. Y agregó: "El test rápido nos posibilitó alcanzar más de un 30% de lo que se llegaba al acceso al diagnóstico, que es uno de los puntos más importante firmados con la entidad. El compromiso es seguir trabajando para que se pueda acceder al diagnóstico de VIH".



El municipio viene realizando un arduo trabajo en la materia hace varios años, con políticas públicas como el acceso al test rápido con resultados en 20 minutos, disponible en todos los Centros de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) de Tigre; la distribución gratuita de preservativos y el compromiso asumido por un amplio equipo de trabajo.



Carlos Passarelli, director de ONUSIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, participó de la jornada y expresó: "Luego de la firma de la Declaración de París, en compromiso a acelerar la respuesta al VIH en los municipios, organizamos este encuentro para poder ejecutar acciones". y añadió: "Es importante que la gente sepa que puede acceder de forma rápida al test y que el VIH no es tan complicado de tratar. Con solo acercarse a un centro de salud primaria es suficiente. De esa forma, si trabajamos de una manera organizada, los pacientes no van a tener que golpear distintas puertas para poder tratarse".



En Tigre la oferta de Test para VIH se incorporó además en los análisis prenupciales. Más de 1.500 parejas se lo hicieron entre 2015 y 2017 junto al de VDRL (prueba serológica para la sífilis). De esa manera, se logró captar a las parejas de las embarazadas, integrándolas al embarazo y ofreciéndoles el Test para VIH, Sífilis y Hepatitis, para evitar la transmisión vertical y cuidar al bebé por nacer.



Alrededor de 110.000 personas viven con VIH en el país y 40 millones en el mundo. El 30% desconoce que lo tiene. Además, datos no oficiales revelan que la gran mayoría de las personas que viven con el virus en la Argentina sufrieron algún episodio de discriminación por esta causa y eso los encuentra con mayores dificultades a la hora de conseguir trabajo. El uso del preservativo es la única forma de prevenir su transmisión.



Estuvieron también presentes durante el encuentro: la directora general de Medicina Preventiva de Tigre, María José Viani; y referentes en VIH de la Región Sanitaria V de los municipios de Vicente López, San Miguel, Zárate, José C. Paz; Malvinas Argentinas; Pilar, Escobar; San Fernando y Exaltación de la Cruz.