05/11/2018 - 16:35 | Deportes / Boca-River no tendrá público visitante y ambos partidos se jugarán sábado a las 17:00 Herramientas: Compartir: El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, junto a Rodolfo D´Onofrio (River) y Daniel Angelici (Boca), anunció hoy que la final de la Copa Libertadores no tendrá público visitante y el acuerdo con Conmebol para que se disputen los sábados 10 y 24 de noviembre, ambos a partir de las 17:00.

“Los clubes han llegado a un acuerdo para que la final de la Copa Libertadores se juegue sin público visitante, el sábado 10 y 24 de noviembre a las 17:00”, dijo “Chiqui” Tapia, que inició la conferencia de prensa con la lectura de un comunicado conjunto.



En ese sentido, indicaron que la medida de implementar el público visitante “puede generar inconvenientes a ambos clubes, porque además de los 4000 lugares, deberían organizarse pulmones acotando así la concurrencia local”.



“Ambos clubes valoran y reconocen el interés del presidente Mauricio Macri por promover el público visitante y asumen el compromiso para acompañar las condiciones para que vuelvan los visitantes a los estadios del fútbol argentino”, agregaron.



Además, coincidieron: "Invitamos a vivir con paz, con pasión y en convivencia, sabiendo que somos rivales y no enemigos".