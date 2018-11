05/11/2018 - 15:41 | Deportes / Bullrich cargó contra los clubes: “si no quieren visitantes por plata o entradas, es cosa de ellos” Herramientas: Compartir: La ministra de Seguridad de la Nación, Patricio Bullrich, cruzó hoy a los presidentes de Boca y River, Daniel Angelici y Rodolfo D´Onofrio, respectivamente, por el veto al impulso del presidente Mauricio Macri para que haya público visitante en las finales de la Copa Libertadores.

“¿Vamos a tener un G-20 y no vamos a poder dominar un River -Boca? Estamos en condiciones de hacernos cargo de la seguridad del partido, pero si los clubes no quieren por cuestiones de plata o entradas es cosa de ellos”, remarcó Bullrich en una conferencia de prensa en el playón de la Dirección Logística de la Gendarmería Nacional, en el Edificio Centinela porteño.



En ese contexto, agregó que “Argentina parece el mundo del revés” porque se “atacó” al Presidente por “preguntar” si estaban dadas las condiciones para que esa histórica serie final tenga público de ambas hinchadas.



"Argentina parece el mundo del revés, cuando el Presidente nos pregunta si creemos que están dadas las condiciones para jugar un partido internacional y, junto a la Ciudad decimos que si, atacan al Presidente", afirmó.