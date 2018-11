06/11/2018 - 0:00 | Servicios / Hoy no hay bancos en todo el país por el Día del Bancario Herramientas: Compartir: Los bancos de todo el país no abrirán sus puertas hoy, a raíz de la celebración del Día del Bancario.

La fecha -incluida en la convención colectiva del sindicato del sector, la Asociación Bancaria- conmemora la fundación, en 1924, de ese gremio.



Así, este martes no habrá actividad bancaria, financiera y bursátil en todo el territorio nacional: sólo se podrán realizar operaciones en redes de cajeros automáticos o por "homebanking".



También, se podrá obtener dinero en terminales ubicadas en supermercados, aeropuertos, estaciones de servicio y centros comerciales, entre otros.



Este año, el Día del Bancario se celebra en el marco de un conflicto salarial entre empresarios y trabajadores; esta semana habrá nuevas reuniones para intentar avanzar en un acuerdo.



Los empleados bancarios cobran un bono por su día: este año, será de alrededor de 27 mil pesos.