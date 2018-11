Rodolphe Von Berg y Pamella Oliveira, campeones del Ironman 70.3 disputado en Tigre

Por tercer año consecutivo, el municipio fue sede de la competencia internacional, que contó con la participación de más de 2500 deportistas de 39 nacionalidades, y la cual entregará 75 plazas para el mundial de la categoría. Esta edición contó además, con la versión IronKids para más de 300 chicos de entre 3 a 5 años. ver video

Tigre fue sede del IronMan 70.3 South American Championship, el triatlón más prestigioso y exigente en el mundo y uno de los 10 eventos favoritos de los atletas de esta disciplina a nivel internacional. Los ganadores de esta tercera edición llevada a cabo en la misma ciudad, fueron el norteamericano Rodolphe Von Berg en la categoría masculina, con un tiempo de 3 horas 46 minutos y la brasileña Pamella Oliveira, en la femenina, con una marca de 4 horas 19 minutos.



Con entrada libre y gratuita, miles de vecinos disfrutaron de la prueba disputada dentro del complejo Nordelta, en Rincón de Milberg y el centro de la ciudad en una jornada a pleno sol. El certamen, que contó con atletas de 31 países, combinó 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo, entregó 75 mil dólares en premios y 35 puntos para el campeonato mundial de este deporte. Estos números lo convierten en el evento IronMan más grande a nivel mundial fuera del territorio estadounidense.



Sobre el evento, el subsecretario de deporte, Mariano Lorenzetti subrayó: “Es muy importante para toda la ciudad, tanto desde una perspectiva deportiva, como también, de gran trascendencia turística. Continuamos con la premisa del intendente Julio Zamora, para fomentar las grandes competencias en nuestro distrito, y que cada disciplina la puedan replicar nuestros vecinos en cada uno de las localidades, a través de nuestros 17 polideportivos municipales y los clubes de barrio”.



El campeón Rodolphe Von Berg manifestó: "Estoy muy contento de tener la oportunidad de estar corriendo en esta ciudad y me siento muy fuerte de haber ganado aquí". Mientras que Pamella Oliveira señaló: "Me siento súper emocionada y feliz de haber finalizado en Tigre el circuito de triatlones que hice en el país. Es un destino posicionado a nivel internacional".



La carrera tuvo como punto de partida Puerto Canoas, donde los atletas fueron lanzándose al lago para dar comienzo a la etapa de natación. Continuó con el momento del circuito veloz de ciclismo con 3 vueltas de 30km: una parte se desarrolló dentro del complejo Nordelta, luego un tramo en Camino de los Remeros, Avenida Liniers, Avenida Agustín García y el centro de la ciudad, para regresar a Puerto Canoas. Finalmente, los competidores emprendieron la etapa de pedestrismo en Nordelta y Bahía Grande, en donde contaron con el aliento de sus familias, amigos y el público fanático.



En lo que respecta a los resultados de la competencia, detrás del estadounidense, se ubicaron: Reinaldo Colucci con 3 horas, 50 minutos y Santiago Ascenco con una marca de 3 horas con 51 minutos. En el caso de las mujeres, Lauren Goss ocupó el segundo puesto con 4 horas, 20 minutos, 17 segundos y la siguió Lindsey Jerdonek con 4 horas, 20 minutos y 47 segundos. El mejor argentino fue nuevamente Mario De Elías, con una marca de 3 horas, 58 minutos.



Por su parte, compitieron vecinos del distrito, como Carlos Frías, quien distinguió la organización y la capacidad de seguir entrenando en diferentes niveles de exigencia en el polideportivo municipal San Martín, de la localidad Don Torcuato.



La prueba tuvo la participación especial de reconocidas personalidades del deporte, la música, el periodismo y la televisión, quienes compitieron por grupos dentro de la categoría “celebrities”. Sobre su experiencia en el triatlón, el deportista olímpico, Santiago Lange comentó: “Para mí esta fue una prueba porque sólo hice la parte de bici, pero fue un buen empujón para anotarme la próxima vez en todo el recorrido. Pude conocer lugares de Tigre que no había tenido la oportunidad de visitar y fue muy lindo”.



El Ironman 70.3 disputado en Tigre fue elegido como uno de los 10 circuitos favoritos de los triatletas a nivel internacional, de acuerdo a la encuesta realizada en el marco de los Ironman Athlete's Choice Awards. La prueba contó con una aplicación exclusiva para dispositivos móviles, que permitió a los usuarios seguir en vivo toda la información sobre su desarrollo, incluyendo la ubicación de cada uno de los corredores en el circuito en tiempo real, a través de sistema GPS.



Esta edición contó con la categoría para niños, bajo el nombre Ironkids en donde corrieron más de 300 chicos de entre 3 a 5 años con el fin de fomentar la actividad en todas las edades.



Para que el desarrollo de la competencia no afectara a los vecinos de la zona donde estaba trazado el circuito, el municipio dispuso y comunicó en los días previos un mapa de redireccionamiento de tránsito. El distrito también puso a disposición personal del Centro de Operaciones Tigre, profesionales del Sistema de Emergencias Tigre, defensa civil, bomberos, socorristas acuáticos y buzos de apoyo. Además, la prueba contó con un equipo de rescate cardíaco -personal entrenado y desfibrilador automático en vehículos de intervención rápida- distribuidos cada 4 minutos de recorrido.





Estuvieron presentes el subsecretario de Turismo, Sergio Castro; el subsecretario de Tránsito y Transporte, Oscar Scotto; y el delegado de Nuevo Delta, Julián Kopecek.