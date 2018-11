03/11/2018 - 20:43 | Zonales / Tigre Paro, reclamos y tensión por la crisis del transporte fluvial Herramientas: Compartir: ver más imágenes En la mañana de hoy vecinos y organizaciones sociales exigieron nuevamente a los gobiernos nacional y provincial mediante una movilización y una radio abierta en la Estación Fluvial de Tigre que incluyan al presupuesto 2019 el subsidio al servicio de lanchas. El trasporte se encuentra suspendido por tiempo indeterminado por un paro del SOMU. Se vivieron momentos de tensión con turistas que esperaban viajar. En el marco de la crisis que presenta el sistema de transporte fluvial, vecinos de Islas y organizaciones sociales volvieron a reclamar al gobierno de Cambiemos una audiencia para incluir al presupuesto 2019 el subsidio al servicio, tarifas justas, renovación de flota y asegurar la fuente laboral de los trabajadores. Autoridades municipales acompañaron la movilización y exigieron una pronta solución al conflicto que comenzó a principios de 2018.



"Desde el Concejo Deliberante de Tigre venimos reclamando la normalización del servicio, la incorporación del subsidio al Sistema Integrado de Transporte y los ajustes que viene ejecutando la gobernadora Vidal. En los próximos días aprobaremos en el recinto un proyecto de ley sobre estos temas. Los vecinos de Islas sufren permanentemente una injusta discriminación, por eso a través del intendente Julio Zamora estamos acompañando esta movilización", expresó el concejal del Frente Renovador, Rodrigo Molinos.





Palabras de Luis Cancelo



Durante la jornada, vecinos y organizaciones isleñas, debatieron la presentación de un proyecto de ley que contemple un boleto subsidiado para los usuarios del sistema de transporte público fluvial de pasajeros; tarifa diferencial para aquellos que acrediten residencia en las Islas del Delta; un nuevo cuadro tarifario, sujeto al valor de cada sección; un abono de alta frecuencia para quienes utilicen el servicio de manera diaria; y la implementación de la tarjeta SUBE.



Al respecto, Luis Cancelo, integrante de Unidad Isleña, aseguró que a raíz del ajuste la comunidad de la localidad tocó fondo y dijo: "Desde hace mucho tiempo venimos planteando un proyecto de ley en la provincia, para que se hagan cargo del subsidio al pasajero. Los isleños y los turistas tienen que tener los mismos derechos que cualquier persona que viaja en colectivo en continente. Un boleto que hoy vale $30 o $40 se habla de que puede llegar a $150 o $200 y para los turistas de $700".



"El conflicto es por incumplimiento colectivo de trabajo, esto hace que los empleados ganen $12 mil pesos por mes y no tengan obra social. Estamos apoyando el reclamo de la gente de Islas y, por otro lado, estamos exigiendo a la Cámara de Armadores de Lanchas y Catamaranes, que nos dicen que no cumplen con nuestro pedido porque el gobierno no cumple con el subsidio de transporte", aseguró Hernán De Corte, secretario general de Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) San Fernando.



El conflicto entre el sindicato marítimo y el Ministerio de Trabajo comenzó en abril de este año, cuando SOMU denunció que no se cumplían los acuerdos establecidos en el convenio colectivo, debido a la falta de recursos económicos de las empresas. La principal causa que desencadenó esta problemática es la falta de subsidios al transporte fluvial, una situación que el Gobierno municipal viene reclamando a los gobiernos nacional y provincial desde hace años sin obtener respuesta.



Pese a que el paro fue anunciado con varios días de anticipación, las empresas vendieron igualmente pasajes a los cientos turistas que pretendían pasar el día en el Delta prometiendo que el conflicto se superaría en horas del mediodía, tras ser anunciado por parte del sindicato que el paro continuaría por tiempo indeterminado, varios turistas increparon a los vecinos y referentes sindicales que mantenían la radio abierta ante una llamativa inacción de los efectivos de Prefectura que no hicieron nada para calmar los ánimos.



