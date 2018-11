01/11/2018 - 17:09 | Zonales / Tigre El Director del hospital de Pacheco Hugo Gass salió al cruce de las acusaciones de los gremios Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Director del hospital de Pacheco dio su apreciación sobre la marcha realizada ayer por movimientos sociales en la puerta del hospital de General Pacheco. “Con la salud no se debe jugar ni hacer política, no se puede condenar a la gente que se atiende en el hospital a que vea estas cosas”, afirmó.

En la mañana de ayer, organizaciones sindicales de la Zona Norte y movimientos sociales se manifestaron frente al hospital de Pacheco planteando una serie de reclamos entre los que se destacan la falta de insumos, vacunas, escaso mantenimiento, falta de enfermeros y médicos.



Al respecto, el Dr. Hugo Gass consideró que ”Desde los gremios no hay ninguna propuesta, no están diciendo que es lo que se puede hacer, en qué podemos colaborar, sino que es la queja por la queja misma”, y agregó “Con la salud no se debe jugar ni hacer política, no se puede condenar a la gente que se atiende en el hospital a que vea estas cosas, porque entonces quién va a venir al hospital si dicen que no se vacuna”, al tiempo que aclaró “el jefe de ATE recibió una nota de la jefa del vacunatorio diciendo que no es cierto que faltan vacunas, el Ministerio provee en tiempo y forma todos los insumos, y cuando puntualmente falta un medicamento, lo adquiera el hospital por compra menor el mismo día, no se puede decir que entonces que nos faltan insumos”



Respecto a la falta de mantenimiento del hospital, comentó “si algo se reconoce en el último año a este hospital es que el hospital cambió, la limpieza mejoró, se pintó, se lo puso en valor porque venía cayéndose desde hace años, ahora digo ¿todos los reclamos son de ahora? yo no escuché esto antes. Se hace el mantenimiento que se puede”, también explicó que “el Ministerio en estos momentos evalúa la obra de techos porque se llueven, pero no se empezaron a llover hoy, esto es de hace tiempo, y somos nosotros los que pedimos al Ministerio los arreglos. Ya comienza la obra de impermeabilización de los techos”.



Sobre a la falta de personal de enfermería y médico, Gass afirmó “se nombraron los enfermeros que se pidieron, el Ministerio nos adjudicó un cupo de gente y justamente los enfermeros que se propusieron se nombraron. Los médicos que el Ministerio nos adjudicó un cupo no lo pudimos cumplir porque no hay propuestas, no hay médicos dispuestos a cubrir ciertas áreas, tenemos disponibilidad de cargos pero no tenemos propuestas, entonces nos parece que todos estos reclamos caen por su propio peso”.



Gass consideró que muchas de las acciones de los gremios tienen “motivaciones políticas”, y destacó que “sí están utilizando el hopital para hostigar al gobierno, creo que le están haciendo mucho daño a la población porque esto a La PLata que queda a 80 kilómetros no le llega, esto le llega a los vecinos que se atiendan en el hospital y si nosotros estamos tratando de recuperar el cariño por el hospital y que la gente tenga confianza en el hospital, flaco favor nos hace esto” , al tiempo que destacó “nos queda la tranquilidad que esto no contó con la adhesión de todos los gremios por este mecanismo de violencia, el hospital es para pacientes y no para tener gente de afuera tirando petardos donde hay gente internada”.



Además agregó que “nosotros estamos empeñados en que sea el mejor hospital y eso depende de nosotros pero ¿que están haciendo los trabajadores para mejorar?, ¿hay alguna propuesta de un trabajador, de un sindicato para mejorar la situación?, ¿de trabajar más? ¿de cumplir, de hacer lo que corresponde?, no vimos nada de eso, estamos en un año electoral y estas cosas las vamos a seguir viendo por eso nosotros queremos llevar tranquilidad a la población”.



“Creo que el hospital está funcionando bien, las guardia están totalmente cubiertas y no hay falta de insumos, excepto lo que puede ocurrir ocasionalmente, estuvimos con el Ministro en una reunión el día lunes y nos dijo que hay dinero para comprar lo que sea necesario para que no falte nada en ninguno de los hospitales, no sólo con el nuestro sino los 79 hospitales. Queremos informar a la población que siga confiando en el hospital que está funcionando a pleno”.destacó



Respecto a la atención en la guardia sostuvo que “Nadie puede venir a la guardia y decir que no lo atendieron, nadie puede venir a la guardia y decir que en admisión no le pusieron en el televisor su nombre y a qué consultoría iba , nadie puede decir que vino la guardia y no había traumatólogo. hay tres clínicos por guardia, tres cirujanos por guardia y tres pediatras por Guardia”.



Tras el planteo de que las quejas por faltas de insumos no provenían solamente de los gremios, sino también de pacientes que lo expresan a los medios, la Dra Castets explicó “puede ser porque el hospital trabaja con licitaciones anuales, muchas de ellas por este tema de la devaluación, los proveedores no pudieron sostener los mismos precios que tenían desde noviembre anterior, así que algunas compras se cayeron o el proveedor se negó a entregar, el Ministerio se hizo responsable al respecto y se volvieron hacer nuevas contrataciones con nuevos precios, esa brecha que quedó entre la negativa de entregar y la nueva contrataciones que tienen un tiempo administrativo, que cada vez es más corto, pero que sigue existiendo,fue lo que produjo que en un lapso de tiempo tuviéramos faltantes de algunos reactivos de laboratorio no esenciales así como también por ejemplo cinta adhesiva”



Al respecto, Gass agregó “en el hospital hay 900 personas trabajando y cada uno tiene cierta particularidad, y cada uno juega dentro de hospital el rol que cree que tiene que jugar, algunos vienen trabajan, hacen lo que tienen que hacer y se van, otros hacen esta tarea de quejas”, no obstante reconoció que “todo lo que vimos en las fotos en real, pero vino el Director General de hospitales el otro día el saco esas fotos y se comprometió a trabajar, ¿pero usted cree que todo eso se produce en un año?”. vale destacar que gente de los gremios circuló en redes una serie de fotos donde se muestran deterioros en la infraestructura de techos, falta de matafuegos, material anti siniestro, y hasta un roedor.



Paros Continuos:



Al respecto el Dr Gass dijo: “Hay más de un paro por semana organizados por distintos sindicatos, fundamentalmente ATE y SICOP, que es el sindicato de los profesionales del hospital, eso altera absolutamente la situación de la población que viene al hospital, que que una vez que consigo el turno en tiempo y forma viene y resulta que ese día hay paro, reprogramar ese turno es un inconveniente. Estos paros son absolutamente inútiles, no presionan a nadie y benefician al gobierno que cada día de paro se ahorra insumos, no se imaginan la cantidad de dinero que se ahorra cada día de paro, entonces están logrando un objetivo inverso a quienes dicen defender qué es la población la dejen indemne y al gobierno que dicen atacar lo están favoreciendo.”



Además agregó “Los profesionales hacen paro legítimo porque que reclaman salario, pero hace en meses que están haciendo paro, o sea que no saben hacer los reclamos o no llegan a un acuerdo que correspondería entre gente grande y responsable, nosotros le decimos a las autoridades de la CICOP que como el paro es un gesto político que los días de paro en la oficina de informes adelante en el hall del hospital a cada paciente que entra le informen que hay paro y así lograr la adhesión de la gente y entusiasmarlos a que los acompañan en los reclamos para que la gente no vaya a golpear a lugares donde no tiene que golpear, pero no hemos logrado esto porque es muy distinto yo hago paro y le explicó a cada persona, mirá me pagan salarios de hambre la condiciones laborales o infrahumana pero no explican todo esto”.



