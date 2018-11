31/10/2018 - 23:49 | Deportes / Conflicto en puerta por la fecha de la revancha de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca Herramientas: Compartir: La revancha por la final de la Copa Libertadores genera un conflicto por la fecha en que está prevista jugarse entre River y Boca en el estadio Monumental, ya que los organismos de seguridad de la Nación no pueden brindar el operativo para el 28 de noviembre debido a que están abocados a la reunión del G20 que se realizará en Buenos Aires.

Así se lo confirmó a NA Guillermo Madero, director de seguridad en espectáculos futbolísticos, quien indicó que entre el 28 del mes próximo y el 2 de diciembre no se podrán realizar eventos en la Ciudad de Buenos Aires.



Fuentes de Conmebol, no obstante, le ratificaron a esta agencia que la intención es no mover las fechas de los partidos, programados para el 7 en la ida y el 28 la vuelta.



La clasificación de Boca generó que el certamen se defina en dos superclásicos y con este inconveniente agregado, ya que de haber sido Palmeiras quien hubiera avanzado a la final -fue el equipo que más puntos sacó en la fase regular-, el primero de los choques, previsto para el miércoles que viene, se iba a jugar en Núñez y la revancha, el 28 de noviembre, se hubiera jugado sin problemas en Brasil. .



Con este escenario ya establecido, tanto Nación como Ciudad se abocarán a este tema, ya que antes no querían abordarlo porque la clasificación del "Xeneize" aún no se había consumado.

Alguna de las partes deberá ceder en su postura, ya sea para jugarlo el mismo 28 de noviembre -en Capital es imposible-, adelantarlo para el 26 o 27 de noviembre o incluso para el 21 de ese mes o pasarlo para la primera semana de diciembre.



En ese sentido, la revancha de una eventual final de Copa Libertadores entre River y Boca tendría como fecha tentativa el lunes 26 de noviembre en el estadio Monumental.



Así lo señalaron fuentes del Gobierno porteño a NA, más allá que aún falta la aprobación de la Conmebol, que hasta el momento no se mueve del 28 de noviembre.



El problema surge porque entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se llevará a cabo la reunión del G20 en la Capital Federal y la seguridad estará abocada a ese evento, por lo que se prohibió en el ámbito de la Ciudad toda actividad deportiva.



Según pudo averiguar Noticias Argentinas, autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación se reunieron con sus pares de Justicia y Seguridad porteño y se expusieron como fechas tentativas 26 y 27 de noviembre.



Sin embargo, la Ciudad respondió que el 26 "no habría problemas" e incluso hubo acuerdo con la empresa a cargo de los derechos de televisación del encuentro, pero puso reparos para hacerla un día después porque ya estarían abocados a los preparativos de vigilancia del G20 y de la llegada de los presidentes de los países participantes.



Si bien los líderes del mundo arribarán a Buenos Aires desde el 26 de noviembre para la cumbre del G20, trascendió que sus respectivas custodias podrían ser realizadas por efectivos de Prefectura Naval, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), al tiempo que los efectivos de la Ciudad de Buenos Aires se abocarían a la revancha. Volver