El fantasma de saqueos vuelve a acechar al conurbano: gobierno bonaerense afirma que pueden “garantizar un diciembre tranquilo”

La posibilidad de que se produzcan desmanes en diciembre próximo suele ser un fantasma que acecha de manera reiterada en la Argentina, especialmente en el conurbano bonaerense, aunque en el Gobierno provincial destacaron hoy que “no debería por qué haber este tipo de problemas” porque el trabajo con municipios y organizaciones sociales permite “garantizar un diciembre tranquilo”.



“Tenemos postergaciones históricas. La gestión está totalmente parada. Estoy preocupado por diciembre como estamos mucho dirigentes políticos y sociales preocupados también por hoy”, sostuvo el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.



En declaraciones a FM Delta, el también vicepresidente del PJ bonaerense afirmó que “la demanda de los comedores se disparó, es incesante”.



“Estoy preocupado. Estamos trabajando para garantizar la paz social con poca ayuda, porque no recibimos ayuda social a nivel nacional. Lo que recibimos es insignificante en relación a la demanda social que nosotros tenemos”, advirtió el dirigente peronista, quien reclamó un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de planes sociales “como un paliativo”.



En tanto, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, subrayó que por parte de la gestión de María Eugenia Vidal “está garantizado el acompañamiento a los sectores vulnerables”.



“Nosotros trabajamos todos los días para diciembre. No se empieza a trabajar unas semanas antes. Lo venimos haciendo desde el principio del año. Está garantizado el acompañamiento a los sectores vulnerables. Tenemos un trabajo con municipios y organizaciones sociales para desde el punto de vista social garantizar un diciembre tranquilo”, manifestó el funcionario provincial en diálogo con Radio La Red.



Por su parte, el vicegobernador provincial, Daniel Salvador, advirtió que “la Provincia tiene sectores de pobreza muy grandes y el conurbano representa una parte de una pobreza estructural importantísima”.



“Desde el inicio de la gestión estamos cerca de eso y hemos fortalecido el Presupuesto para atender la urgencia. La manera de revertirlo es con un Gobierno cercano y poner todo el esfuerzo para ir superando la situación”, remarcó.



En diálogo con Radio Continental, el dirigente radical afirmó que “se apuntaló y hay un vínculo muy cercano” con los sectores más vulnerables de la sociedad y agregó: “Se está muy cerca y con un contacto muy directo, algo que ha sido una característica de la gestión. Se han tomado todos los recaudos”.



Finalmente, Salvador se refirió a la posibilidad de que haya situaciones de violencia, como saqueos, a fin de año: “Independientemente de estar muy atentos, creemos que sinceramente con la actitud que se está teniendo y por el fuerte vínculo que hay no debería por qué haber este tipo de problemas en la Provincia de Buenos Aires”.