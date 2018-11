Vidal clausuró una jornada de capacitación organizada por la Secretaria de Medios y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA)

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, clausuró hoy la Cuarta Jornada de Capacitación Periodística “Gestión de Medios en Tiempo Real”, organizada por la Secretaría de Medios bonaerense y Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

Acompañada por el secretario de medios, Mariano Mohadeb, y por el presidente de ADEPA, Martín Etchevers, y el titular del Comité Estratégico de ADEPA, Guillermo Ignacio, Vidal participó del cierre del evento desarrollado en la sede de la entidad periodística, en el microcentro porteño.



Durante su discurso, la gobernadora destacó “las políticas de largo plazo que van a quedar, que no son para la coyuntura. Mucha de nuestra esperanza de que vamos a tener un futuro mejor se alimenta de lo que hacemos todos los días, con cosas que no son para el corto plazo”.



“Cosas –prosiguió- que a lo mejor no vamos a ver, que las verán nuestros hijos o nietos, o quienes nos sucedan. A cada uno le toca una etapa, y si el proceso es profundo nunca puede ver el proceso concreto, pero vale la pena que cada uno haga lo que tiene que hacer en el momento que le toca”.