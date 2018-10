Horóscopo correspondiente al miércoles 31 de octubre de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Una expectativa que lo mantendrá nervioso en esta jornada de definición en el plano laboral. Sus papeles deberían estar en orden, trate de ocuparse. Lo invitan a encuentro. Sugerencia: todo se coloca en su lugar, todo busca su lugar, todo tiene su ritmo y sentido.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Una alternativa inmejorable se le presenta para poder realizar un viaje de placer. Ordene sus cosas y permítase distraerse. Un resultado que espera llega a tiempo. Animosidad. Sugerencia: cuando uno tiene un impasse puede incluso ver las cosas de distinta forma, es una posibilidad de permitir a la mente de clarificarse.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Una historia comienza en el plano afectivo, se sentirá comprometido en algo muy profundo. Encuentra la punta del ovillo de un viejo problema que lo preocupaba. Sugerencia: las cosas llegan, el corazón siempre está listo a recibirlas aunque creamos que no.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Soñará con alguien que le promete cosas en el plano afectivo y a los cancerianos no les cuesta mucho soñar, trate de comprobar las cosas en el tiempo. Una advertencia en el plano financiero. Sugerencia: la ilusión es una necesidad también.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Posible solución de un problema que tiene con papeles. Firma importante que se concreta. Una animosa invitación lo lleva a terminar el día con muy buen humor. Sugerencia: deberíamos siempre tener un espacio para los buenos momentos.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Mejora con el correr de las horas un estado de angustia. No vacile en pedir ayuda a quien usted sabe que le va a responder positivamente. Trate de manejarse con la mente en positivo y de no sugestionarse con ideas negativas. Sugerencia: una cosa es la intuición y otra el temor.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Alterna una medida laboral con persona de su confianza. Sus tiempos estarán más comprometidos. Un probable acuerdo con alguien de su entorno, resolvería un problema. Claridad en problema que termina. Sugerencia: sabemos que a veces es mejor un mal arreglo.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Posible encuentro que le hará bien tener. Hay cosas pendientes que debe decir. Una buena alternativa de trabajo se presentará, aproveche el fin de semana para pensar. Sugerencia: siempre llega la oportunidad para saldar cosas pendientes.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Entrega algo muy importante suyo a alguien de su confianza. Usted hoy comienza algo en lo personal que estaba necesitando. Llega una decisión que trae consigo la conciencia de lo que significa usar la propia libertad. Sugerencia: nada más preciado.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Recupera una relación que hace tiempo había dado por terminada. Alegría y tranquilidad. Una jornada muy apta para cerrar negocios y para firmar cosas importantes. Todo se va corrigiendo en los afectos. Sugerencia: reconocer que la amistad puede más que el rencor.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Aprende en este día algo muy importante en su plano afectivo. Le demuestran que con simpleza todo es mejor en la vida. Rompe una estructura en el área laboral que lo favorece ampliamente. Sugerencia: a veces pasan años y en un segundo cambiamos lo que nos parecía imposible en nosotros cambiar.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Descanso merecido para este fin de semana que espera con ansiedad. Antes trate de realizar unos trámites que tiene pendientes. Invitación que le costará mucho rechazar. Sugerencia: es difícil a veces resistir o negar lo que se siente, el punto es ser responsables de nuestros actos.