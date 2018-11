Encontraron a la chica de 17 años que había desaparecido en Merlo

La adolescente de 17 años que era intensamente buscada desde el sábado último en el partido bonaerense de Merlo fue encontrada hoy en buen estado de salud en el barrio Matera de ese distrito.



Se trata de Guadalupe Roveti Mora, quien residía con su madre en la localidad de Ramos Mejía, y el sábado pasado fue a visitar a su abuela que vive en Merlo, pero en medio del camino, le dijo que se había extraviado.



Este martes al mediodía y tras la aparición de la joven, se mantuvo un total hermetismo sobre las circunstancias en las que fue encontrada, aunque luego trascendió que estaba en la casa de un joven de su misma edad en la zona conocida como Barrio Matera, del partido de Merlo, y voceros policiales indicaron a NA que "no fue víctima de un secuestro".



Tras reencontrarse con su familia, la joven habría dicho, según trascendió, que todos estos días había estado en la casa del chico al que conoció a través de las redes sociales.



"Estoy medio perdida, no sé dónde estoy", fue el mensaje por WhatsApp que le mandó la adolescente a sus padres, aparentemente luego de bajarse de un colectivo de la línea 236 en Lafayette y Moreno, del barrio Rivadavia.



Se trataba de una parada situada a unas cinco cuadras antes de la casa de su abuela.



Tras recibir ese mensaje, la madre de la joven intentó orientarla para que llegara a la casa de su abuela, pero desde ese momento perdió el rastro de su hija.



Tras perder el rastro de la adolescente, la madre hizo la denuncia en la comisaría 1ra de Morón y contaron que la joven estaba medicada con antidepresivos y que además le manifestaba que no quería vivir con su familia por problemas de convivencia.



La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2, cuyo titular es el fiscal Fernando Cappello, del Departamento Judicial de Morón, quien había caratulado la causa como "averiguación de paradero".