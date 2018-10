Tigre, anfitrión de un seminario de innovación y gestión

Impulsado por el Rotary Club del centro del distrito y la Universidad del Salvador (USAL), se realizó en el Museo de Arte Tigre y contó con destacados panelistas que abordaron un debate sobre liderazgo, futuro y tecnología.



El Municipio de Tigre fue anfitrión de un seminario de innovación y gestión que organizó el Rotary Club del centro del distrito y la Universidad del Salvador (USAL), en el salón oval el museo de arte de la ciudad.



La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi, participó del encuentro y recibió de manos de las autoridades del Rotary una placa en reconocimiento al intendente Julio Zamora, por su respaldo a la iniciativa. "Tanto en el Estado como en el sector privado tenemos que evolucionar, en un mundo cambiante donde la tecnología muchas veces supera la capacidad de asimilación e incorporación del conocimiento. Se abordaron nuevos liderazgos para poder tener un mejor manejo de negocios y empresas, algo muy importante en el día de hoy", destacó Nardi.



La actividad fue de extensión académica no arancelada, orientada a empresarios, profesionales, comerciantes y todas aquellas personas interesadas en incorporar las nuevas destrezas de liderazgo y gestión del talento humano, imprescindibles para aplicar con efectividad procesos de innovación y cambio cultural en los ambientes del trabajo del futuro.



“Estos ámbitos de debate fueron pensados en cómo traer a la sociedad de Tigre, gracias a la generosa visión y participación del intendente Julio Zamora, los debates que se plantea en los claustros. Es un programa donde profesores y reconocidos conferencistas vienen a darle a los empresarios y a la sociedad en general nuevas posibilidades de interacción y acción para poder moverse con mayor efectividad en los tipos de cambios que estamos viviendo”, señaló el director de la Maestría en Coaching y Cambio Organizacional de la Universidad del Salvador, Jorge Cámpora.



La primera etapa del encuentro tuvo como eje "La innovación y la gestión de personas como posibilidad de mejora continua". Moderado por la licenciada Florencia Bravo, contó con un panel de oradores integrado por los licenciados: Patricia Canossa y Santiago Rossi; y los magister Gonzalo Rossi y Santiago Pera Renauld. En tanto la segunda parte se abocó al cambio cultural y el sustento de la nueva gestión empresarial, dónde la ingeniera Paula Luiggi moderó otro panel, conformado por los licenciados Ricardo Kofman, la magister Cecilia Giordano y el ingeniero Raúl Garay Linares.



Los referentes en la disciplina buscaron transferir a los participantes novedosas posibilidades de interacción y acción que las personas, los equipos y las organizaciones podrán incorporar frente al desafío de la innovación disruptiva.



Por su parte, el presidente del Rotary Club de Tigre, Luis González, expresó: “Es importante destacar la apertura que nos dio el intendente Julio Zamora para poder desarrollar este primer seminario junto a la Universidad del Salvador en un lugar privilegiado como el Museo de Arte Tigre. Queremos transmitir el cambio, que no nos podemos quedar, sino que hay innovar y dejar de pensar en la rutina. El mundo avanza de una forma tan rápida que si no nos insertamos en estos cambios, nos vamos a quedar en el tiempo”



Estuvieron también presentes en el encuentro: el concejal Rodrigo Molinos; la secretaria de Gobierno, Patricia D'Angelis; la subsecretaria de Gestión Ambiental, Mónica Neffke; la directora del Museo de Arte Tigre, Graciela Arbolave; el director general de Relaciones Internacionales, Jorge Arias; el director general de Innovación Tecnológica, Santiago Habib; la directora coordinadora de Responsabilidad Social Empresaria, Natalia Cazzola; el director coordinador de Gestión Pública, Lautaro Pérez.