Jorge Macri redobla la apuesta de Pichetto sobre extraditar a los extranjeros que delinquen

Hace pocos días había sorprendido los dichos de Miguel Ángel Pichetto, cuando el senador peronista insistió en la necesidad de expulsar inmigrantes que cometan delitos. ver video

Anoche junto a Luis Majul; quién tomó el guante fue el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que al ser consultado dijo estar de acuerdo y remarcó: “voy a redoblar la apuesta” y explicó: “creo que hay que tener una política de reciprocidad. Mi pregunta es si un argentino va a otro país y no tiene empleo, ese país le da una ayuda social? Si es así y lo hay, le daremos. Donde no haya, no”.



Enfatizando en esto, sostuvo: “si un argentino va a estudiar a una universidad en un país donde se le cobra por estudiar, tenemos que evaluar qué hacemos. No digo que se le cobre a esos ciudadanos en nuestro país, pero si abrir una agenda de discusión” y subrayó diciendo: “yo como país te recibo, pero si vos no tratas al argentino de la misma manera allá, por qué tengo que hacerlo yo”.



Por otro lado aclaró que esto no significa ser una república xenófoba, sino pedir igualdad entre países