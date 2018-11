Daniel Ivoskus y Matías Lobos disertaron sobre seguridad

En el Centro Político de la Rotonda de Ballester, el Diputado Provincial y el Subsecretario de Control y Vigilancia de Fronteras de la Nación, encabezaron la charla “Fronteras Protegidas, Barrios Más seguros”.



El Subsecretario de Control y Vigilancia de Fronteras de la Nación, Matías Lobos, brindó ayer la charla “Fronteras protegidas, Barrios mas seguros”; la disertación de Lobos, que fue recibido por el Diputado Provincial Daniel Ivoskus, se llevó adelante en el Centro Político de Honestidad y Trabajo, ubicado en la Rotonda de Ballester.



Ante un auditorio completo que incluyó a vecinos, militantes, concejales y consejeros escolares, Lobos hizo hincapié en la gran batería de medidas que impulsa el gobierno nacional en favor de la lucha contra el narcotráfico, blindando fronteras y eliminando todo el tráfico aéreo no autorizado proveniente de otros países.



En ese sentido, explicó que “los índices en estos casi tres años que llevamos de gobierno son sumamente alentadores y nos permiten afirmar que, según estadísticas que compartimos y cotejamos con el SEDRONAR, el tráfico y el consumo de drogas ha disminuido en un porcentaje elevado”.



“Por supuesto que es un trabajo durísimo, que permanentemente renovamos esfuerzos y actualizamos medidas para no darle tregua a las mafias. Sobre todo porque venimos de años donde no se ha hecho absolutamente nada en este aspecto. Pero el objetivo es claro y es que cada día les cueste un poco mas a los narcotraficantes”,opinó el Subsecretario.



Por su parte, Daniel Ivoskus elogió el trabajo de Lobos y opinó: “Hace tiempo que dejamos los atajos y las soluciones mágicas. El trabajo profundo debe empezar sí o sí por las fronteras y en ese sentido, la tarea de Lobos y todo el Ministerio es un ejemplo”.



“Debemos sentirnos orgullosos de tener en este equipo de Cambiemos San Martín a valores como Matías, porque terminan siendo, a partir de su tarea y también de su trabajo en el territorio, una garantía de que el camino que estamos eligiendo es el correcto”, finalizó Ivoskus.