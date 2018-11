Identifican a uno de los asaltantes que asesinó a un comerciante en San Fernando

Un comerciante fue asesinado de un disparo en la cabeza por delincuentes que entraron a robar en su almacén de la localidad bonaerense de Victoria, en el distrito de San Fernando, y uno de ellos ya fue identificado, aunque permanecía prófugo.

El violento episodio se registró el último sábado por la noche en el comercio situado en la calle Crisol, entre Miller y Edison, de esa zona del norte del Gran Buenos Aires, y el hombre asesinado fue identificado como Enrique Arzuaga, de 45 años, y de nacionalidad paraguaya.



El hecho ocurrió cuando al menos dos delincuentes entraron al lugar pocos minutos antes de la hora del cierre del comercio.



Los asaltantes dijeron a los gritos que era "un asalto" y enseguida empezaron a disparar, contó ante la prensa Blanca, la esposa de Arzuaga.



"Él forcejeó para intentar impedir que lo maten y yo llegué a derramarle al asaltante agua caliente que tenía para el mate, pero no pudimos", se lamentó la mujer.



El hombre murió en el lugar y los delincuentes se escaparon, mientras que por el momento se mantenían prófugos, pero uno de ellos ya fue identificado por la Policía y cuenta con antecedentes penales por robos.



Blanca contó que la intención de ella y su esposo era, tras permanecer durante 15 años en la Argentina, volver a Paraguay por la creciente inseguridad, ya que habían sido objeto de varios asaltos e intentos de asalto en el local.



"Lo que pido es Justicia, ahora no sé qué voy a hacer con una hija de 7 años y chicos adolescentes. Era un hombre muy trabajador", se lamentó la mujer en diálogo con el canal Todo Noticias (TN).



Uno de los hijos de la pareja despidió a su padre en una red social: "Aunque mi padre hoy esta muerto, vive por siempre en mis memorias y habita en mis recuerdos. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré.



Es difícil no tenerte al lado, me haces mucha falta papá".



La causa está a cargo del fiscal José Ignacio Amallo de la Fiscalía del Distrito de San Fernando.