Lorenzo Beccaría lanzó con un acto en Villa Martelli su candidatura a la Intendencia

“Tenemos que volver a mirarnos a los ojos, a reconocernos entre vecinos. Si ustedes hoy están convencidos de que Podemos Hacerlo Mejor, les pido que me ayuden, porque yo creo en que este municipio puede más”, con estas palabras el concejal Lorenzo Beccaría cerró un sentido discurso ante más de 600 vecinos, que se reunieron el sábado por la noche en La Sociedad de Fomento de Villa Martelli, para apoyar el lanzamiento del joven legislador a la intendencia de Vicente López.



Entre los presentes, se destacó la presencia del Jefe Comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quién remarcó que conoce a Beccaría desde el 2005 y resaltó su “voluntad de trabajo, su honestidad y su vocación para llegar a la conducción del municipio y transformarlo en beneficio de los vecinos”. También estuvieron en el acto la ex legisladora nacional, Diana Conti; los ediles locales Fabian Ruiz y Marcela Cortiellas, el ex Concejal Joaquín Noya y varios dirigentes justicialistas de la primera sección electoral, como así también dirigentes políticos y sindicales del distrito.



La sorpresa del evento fueron los videos de los intendentes Alberto Descalzo de Ituzaingo, Santiago Maggiotti de Navarro y Mariano Cascallares de Almirante Brown en apoyo al candidato. Incluso contó con los videos del Presidente del Bloque del PJ de Tres de Febrero, Máximo Rodriguez, y del presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, quien, con un cálido saludo, acompañó a Beccaria.



La noche transcurrió en un ambiente familiar y tuvo su momento emotivo cuando el flamante candidato se refirió a sus padres, que estaban acompañándolo entre el público: “Me voy a tomar el atrevimiento de agradecer a dos personas, que me enseñaron los valores de la vida, que se rompieron el lomo para educarme... Son mi viejo y mi vieja”, señaló ante el aplauso cerrado de los concurrentes al acto.



#PODEMOShacerlomejor, fue el lema que predominó en la noche y escogió Beccaría para graficar sus intenciones en su objetivo de llegar a la intendencia en las elecciones del año que viene. “Vicente López es un distrito de gran poder adquisitivo, que no se debe resignar a que un turno en el hospital demore tres meses, parte de la población viva en asentamientos precarios y que conseguir un cupo en un jardín maternal, para una madre que trabaja, sea un milagro”, aseguró.



Luego de esas palabras el acto estalló en un canto al unísono de “Se siente, se siente, Lorenzo intendente“.