Tigre realizó una barrileteada por la concientización del autismo

Cientos de vecinos participaron en familia de la Barrileteada nacional "Bajo un cielo azul" en el Centro Frida Kahlo de General Pacheco. La iniciativa busca visibilizar un trastorno que afecta a miles de personas y pedir la reglamentación de la Ley 27.043 que aborda la condición. Desde el Concejo Deliberante se presentaron proyectos para acompañar la lucha.

El Municipio de Tigre se vistió de azul por la Barrileteada nacional por el autismo, una jornada familiar que se realizó en el Centro Frida Kahlo de General Pacheco. Allí, autoridades municipales acompañaron a las organizaciones del distrito "TGD padres TEA Tigre" y "Tigre Azul Tea" y a cientos de vecinos que se acercaron para apoyar la iniciativa.



"Bajo un cielo azul" busca concientizar a la sociedad sobre los trastornos del espectro autista en grandes y chicos; y que se reglamente la Ley 27.043 de abordaje integral e interdisciplinario de la condición. Además, desde el Concejo Deliberante del distrito se presentaron dos proyectos: uno para declarar al mes de abril como mes de concientización del autismo y otro para declarar de interés legislativo municipal todas aquellas actividades alusivas que realicen las organizaciones locales.



La concejala Gisela Zamora, participó del encuentro y destacó: "Estamos haciendo la primera barrileteada a nivel nacional junto a dos organizaciones del distrito; y la iniciativa fue un éxito. Muchas familias se acercaron para compartir y pedir por la inclusión; y la reglamentación de una ley que tanto esperan. Desde el Concejo Deliberante, además estamos trabajando para aprobar un proyecto de ordenanza que declare el mes de abril como mes de concientización sobre el autismo; y de interés legislativo municipal todas las actividades que realizan las asociaciones que acompañan la lucha".



Por su parte, la directora general de Discapacidad y Políticas inclusivas, Marcela Jáuregui, expresó: “Buscamos visibilizar al autismo, apoyando a las dos instituciones más importante de Tigre en esta barrileteada nacional por la reglamentación de la ley. En lo que va del año ya capacitamos a 600 personas en discapacidad e inclusión. Muchas veces se la confunde con otra patología o no se le da la importancia necesaria. Por eso, es clave contar con información precisa para un detección temprana y un diagnóstico precoz”.



La actividad invitó a reflexionar a los participantes sobre la temática y a luchar por la reglamentación de la Ley Nacional N° 27.043, destinada a que los niños con autismo accedan a una detección precoz y al abordaje interdisciplinario del tratamiento.



Patricia Casco, integrante de la Asociación TGD padres TEA Tigre, comentó: “Somos un grupo de padres con hijos con autismo auto convocados que hace más de dos años que transitamos este camino para trabajar y hacer visible este trastorno. Estamos pidiendo la reglamentación de la ley 27.043. El año pasado logramos la adhesión, pero necesitamos que se reglamente para que sea efectiva. Tigre nos acompañó desde el principio, a través de las distintas iniciativas que realizamos y eso nos enorgullece".



El autismo es un trastorno complejo que, con una detección temprana y tratamiento adecuados, en muchos casos se puede lograr un mejoramiento. Por eso, es importante conocer las señales de alerta del autismo. Se diagnóstica generalmente en los primeros años de vida. No se contagia y no es una enfermedad, sino una condición.



Verónica Lencina, miembro de la Asociación Tigre Azul Tea, señaló: "Más de 150 puntos de toda la Argentina se sumaron a esta barrileteada para concientizar del trastorno del espectro autista, que hoy afecta a 1 de cada 59 personas. Si bien estas estadísticas son de Estados Unidos, las tomamos como propias porque en nuestro país no contamos con ellas. Le ley pide educación inclusiva, donde los chicos puedan ejercer sus derechos, aprender sobre salud y detección temprana. Además, pide la detección temprana, así como la investigación e inversión en salud. Hoy no hay casi neurólogos y los costos son muy elevados. Creemos que unidos podemos llegar a mucho más. Tigre siempre ha estado dispuesto a ayudarnos para que nuestra voz sea escuchada".



Estuvieron también presentes durante la jornada: el concejal Rodrigo Molinos; y el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina.