Comenzó en San Isidro la sexta edición de Bocas Abiertas

Más de tres mil personas asistieron anoche a la inauguración del festival gastronómico, que se realiza hasta el domingo 28 en el Centro Municipal de Exposiciones. Hay 30 puestos de comida, música en vivo y clases gratuitas de reconocidos chefs.



En una noche llena de ritmo, diversión y ofertas gastronómicas, ayer en el Bajo de San Isidro se inauguró la sexta edición del festival “Bocas Abiertas”. El evento ofrece una gran variedad de actividades y degustaciones de platos y bebidas de los restaurantes de la zona.



El festival tiene 30 puestos de diversos restaurantes, música en vivo, talleres de cocina dictados por célebres chef, rincones de pastelería, foodtrucks, un mercado, un restaurante bajo techo, sorteos y un espacio para los más chicos. Se puede visitar hoy, mañana y el domingo, de 12:00 a 24:00, en el Centro Municipal de Exposiciones (Del Barco Centenera y el río).



“Este evento fue ideado en conjunto con los emprendedores gastronómicos del Bajo de San Isidro y es un éxito total, hoy llegamos a la sexta edición. Nos da sentido de pertenencia, el Bajo se transformó en un lugar de referencia, que recibe muchos visitantes. Es un festival que sirve como punto de encuentro para la familia y los amigos”, expresó el intendente Gustavo Posse, tras recorrer el predio y dialogar con los vecinos.



En el parque al aire libre y frente al río, hay un gran el patio de comidas para picar rico y con la mano las delicias de los puestos y food trucks. Además, diez puntos de venta de bebida en barra (gaseosas, cervezas, sidras, tragos de autor y otras), un sector exclusivo con una amplia gama de bodegas de vinos y otro, Cafetería de Especialidad, que permite saborear el café y aprender algunos de sus secretos en charlas con especialistas..



“Es la fiesta de los cocineros, celebramos que cada vez hay más puestos, más profesional y esto tiene cada vez más impacto, pero no pierde ese espíritu de barrio que tuvo desde la primera feria. Con este evento, nuestros emprendedores dejaron de competir, para empezar a colaborar entre ellos; lo que logró paulatinamente que el polo gastronómico del Bajo sea sustentable durante todo el año. La gente se reserva este momento del año para estar en San Isidro y disfrutar de su ciudad”, señaló Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.



A lo largo de estos días, en el escenario principal habrá más de 15 clases magistrales y demostraciones donde no quedará secreto por develarse. Participarán expertos como Maru Botana, Los Petersen, Juliana López May, Mauricio Asta, Ximena Sáenz, Pablo Buzzo, Julieta Oriolo, Marta Ramírez, Pablo Massey, Martín Lukesch, Luciano García, Tefi Russo y Daniela Butvilofsky, entre otros.



Para aquellos que buscan un ambiente más íntimo, se ofrece la Mesa Chica, un restó bajo techo, exclusivo, a cargo de talentosos chefs, con 24 cubiertos, menú de tres o cuatro pasos y cuatro turnos, almuerzo del fin de semana y cenas del viernes y sábado, tan sólo a $500 e incluye acceso al festival.



El chef Diego García Tedesco, emprendedor y uno de los organizadores, agregó: “Estamos muy contentos porque año tras año nos vamos superando y esta va a ser la mejor edición. A raíz de este festival, la gastronomía del lugar creció muchísimo, y en momentos complicados esto genera más empleo. Además, se da la particularidad que en el Bajo de San Isidro no somos empresarios gastronómicos, sino vecinos”.



Otro de los sectores elegidos es el mercado que ofrece una gran variedad de alimentos orgánicos, huerta, indumentaria y accesorios vinculados con el rubro. Muy cerca de esa zona, hay un espacio para niños y niños de entre 2 y 12 años, para que puedan divertirse en una mini verdulería, aprender pastelería, dibujar y pintar, y también realizarse maquillaje artístico.



Además, se llevará a cabo la codiciada Chimi Cup, que tendrá dos categorías: Clásico y FreeStyle. Un jurado notable que pondrá la lupa sobre los chimichurris que el público deberá presentar en el stand de Olivovita.



La novedad en esta edición será el concurso Alfajor Contest, la copa para elegir al mejor alfajor argentino. Los visitantes que tengan el suyo, tienen que presentarlo en el stand San Ignacio. El domingo habrá importantes sorteos.



Para que la fiesta sea completa, al rubro gastronómico se le suma la música de bandas locales e importantes músicos como: Willy Crook & Funky Torinos, la César Pavón Orkesta, Marcelo Moura y Coronados de Gloria, entre otros, DJs, y un bosque iluminado que anoche estuvo habitado por un saxofonista que alternará de ahora en más y sin horarios fijos con un violista y un bandoneonista.



Parte de la recaudación del festival será destinada a entidades comunitarias del Bajo, los bomberos de San Isidro, el Hospital Central, y a capacitar en la Fundación Ott College a chefs y ayudantes de cocina del Polo Gastronómico.

Al lado de su mujer y sus hijos, Agustín Boselli de San Isidro, comentó: “Es una tradición familiar venir todos los años a Bocas Abiertas. Aprovechamos para probar distintos platos de los restaurantes de la zona y también escuchamos linda música. Es un programa muy divertido, en un lugar único”.



Mientras hacía la fila para comprar un choripán ahumado en “Locos X el Asado”, Ariel Hernández de la Ciudad de Buenos Aires, contó: “Es la primera vez que vengo a este evento y me encanta que sea al aire libre, mucha gente viene en familia y es un entorno muy seguro. Les recomiendo a todos que vengan, sin dudas vale la pena el viaje”.



Marcelo Nicola que se vino desde Miramar, sostuvo: “Me enteré a través de Internet y no dudé en venir. Yo soy gastronómico y estoy sorprendido por la gran variedad de propuestas que hay en este lugar. También vine a disfrutar y a tomar las clases magistrales para interiorizarme acerca de las últimas recetas”.



“Vengo todos los años, me gusta mucho la propuesta y este año hay platos más ricos que nunca. Es una iniciativa que cierra por todos lados, es uno de mis eventos favoritos, siempre me hago un lugarcito en mi calendario para venir con mis amigos”, concluyó Candelaria Vázquez, vecina del Bajo de San Isidro.



BOCAS ABIERTAS 2018

ESCENARIO PRINCIPAL

VIERNES 26

16. Pablo Buzzo (clase magistral)

17. Lucas Bustos (clase magistral)

18. Jimena Monteverde (clase magistral)

19. Marta Ramírez, Martín Lukesch y Lucho García (clase magistral)



MÚSICA

21. Renata Repetto

22.30. Willy Crook & Funky Torinos



SÁBADO 27

15. Maru Botana (clase magistral)

16. Ximena Sáenz, Jhonnie Giebert y Carlos Losch (clase magistral)

17. Copa Alfajor Contest

17.30. Premio Bocas

18. Fernando Trocca (clase magistral)



MÚSICA

13. Wanted

20. Revolver

21.30. Marcelo Moura (Virus) con Pipo Cipolatti



DOMINGO 28

14.30. Tefi Russo y Juliana López May (clase magistral)

15.30. Mauricio Asta y Daniela Butvilofsky (clase magistral)

16.30. Boluda Total (Fabio Alberti) y Roberto Ottini (clase magistral)

17.30. Chimi Cup

18. Sorteos

18.30. Julieta Oriolo y Zorrito Von Quintiero (clase magistral)



MÚSICA

13. Gigantes Magnéticos

20. Instalación sonora

21. Cierre

21.30. Carolina Peleritti



PUESTOS DE GASTRONOMÍA

La Anita, Austria-La Pancha (Diego García Tedesco), Horno Bar , Raval, Bestia (Alejandro Feraud, Alejandro Luchetti y Nacho Trotta), Tree (Alejandro Luchetti y Agustín Jiménez), ALOs (Alejandro Feraud), Captain Cook (Marta Ramírez), El Atelier, Felicitas Pizarro (Felicitas Pizarro), IOLO (Daniela Butvilofsky), Asato Sushi (Roy Asato), Coco Naranja, Casa KOI , Home Deli, Agustín Brañas + Catering Buquet (Agustín Brañas).



FOOD TRUCKS

El Puesto de Fabio (Fabio Alberti), El Rodazo (Felipe Sosa), Morelia (Danilo Ferraz), El Diamante (Matías Bracuto), Locos x el asado (Laucha Luchetti), Gluten Morgen (Ramón Garriga) y James Deakin - Gin Salmon Bagel.

PROPUESTAS DULCES



PASTELERÍAS: Almacén OTT College (Luciano García), Maru Botana (Maru Botana) y Prospero Velazco (Prospero Velazco). HELADERÍAS: Ice Roll Argentina y Guilab. OTRAS: Churros Aptos Celiacos (Alejandra Temporini), Vespress - Café + Pastelería Italiana, Mauricio Asta – Macarrons (Mauricio Asta) y Cafetería Von Berry.



MESA CHICA

Pablo Buzzo (Torino Bar & Bistro–San Martín de los Andes), Cristina Sunae (Sunae Asian Cantina), Martín Molteni (Puratierra Restaurant) y Santiago Macías (I-Latina-Cocina Latinoamericana).

MERCADO



Frutilatte (frutillas premium), Sal de Aquí (sal marina), Bolsa Polar (bolsas refrigeradas), Wapi (quesos), Savastano (uniformes gastronómicos), Porto hongos (portobellos), La Suerte (quesos), Mini Spiedo (sistema de spiedo para parrillas), Chia Graal Chia – Coco, Los Hermanos (hongos secos), Darto (sartenes de hierro), Fundación Nosotros (productos realizados por la fundación), Idem Durazno (tablas de madera de diseño), Edamame (superalimento), Tincho y Lola (bolsos de diseño) y Alimentación consciente viva (superalimentos).



HUERTAS

Del Agua Venimos, Juanita Huerta, Green Arte Deco y Compañía Botánica.

MÚSICA EN VIVO

La Pablo Emilio, Willy Crook & Funky Torinos, Grego Poch DJ, Barcia Jazz Trío, César Pavón Orkesta, Wanted, Marcelo Moura (Virus), con Pipo Cipolatti, Bossa N'Classics, Gigantes Magnéticos, Carolina Peleritti y Coronados de Gloria.



OTT COLLEGE

A través de su programa de prácticas de trabajo, esta institución ofrecerá a sus estudiantes de las diferentes carreras la posibilidad de sumar horas de experiencia y aprendizaje en las diferentes áreas del festival.



SPONSORS

Imperial, Hellmann's, Aperol, Aruba, Sidra 1888, Oliovita, Essen, San Ignacio, Ohra Pampa, Kamado Argentino, Easyways, Pedidosya, Volf, Callebaut, Saint Felicien, Villavicencio, Levite, James Deaken Gin, Freeman Haus, Von Berry, Chilly y Filgo.



ENTRADAS: General, $140; el pase libre por los cuatro días, $300. Jubilados con credencial, $70, y menores de 12 años, al igual que los discapacitados, con credencial, más un acompañante, gratis. Para los que lleguen en bicicleta, $70 y parking gratuito a disposición.



ECOLOGIA: El festival adhiere al respeto por el medio ambiente y ofrece al público el sistema QERO ECO VASOS para las bebidas sin alcohol, un pintoresco recipiente reutilizable que puede llevarse a su casa en caso de decidir no recuperar la seña que se pagó por él al ingreso.



SOLIDARIDAD: Desde sus inicios, Bocas colaboró con entidades sociales del barrio, como el Gallito Ciego, el Comedor de Mary, la Escuela N° 26, los Bomberos de San Isidro, el Hospital Central de San Isidro, la Salita de Salud del barrio Martin y Omar, la Fundación Dar y la Fundación Nosotros. Además, por un acuerdo con la Fundación OTT, empleados destacados de diferentes restaurantes de la zona fueron becados para que estudien en Ott College, donde obtuvieron la certificación oficial “Cocinero para restaurante”. En 2017 se abrieron 180 vacantes de estudio y se invitó a participar de esta acción a estudiantes de la Fundación Reciduca. Este año se incluirá en esta iniciativa a la Fundación Banco de Alimentos.