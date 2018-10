26/10/2018 - 17:55 | Política / Burzaco: “no sé por qué Carrió dijo” que las fuerzas de seguridad son engañadas cuando decomisan droga Herramientas: Compartir: El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, afirmó hoy que no sabe el motivo por el que la líder de la Coalición cívica, Elisa Carrio, afirmó que algunos sectores de las fuerzas “engañaban” a la ministra Patricia Bullrich con la droga que decomisan.

“Carrió tiene el mismo compromiso que nosotros en combatir a las mafias, eso lo demostró siempre, por eso no se por qué dijo eso”, sostuvo Burzaco.



En declaraciones a la radio La990, el funcionario aseguró: “tuvimos récord en decomisar cocaína el año pasado, con doce toneladas y tendremos otra cantidad grande de marihuana este año y eso es muy difícil de plantar, además es mucha plata”.



Carrió había señalado que la Policía le “plantaba” droga a Patricio Bullrich “para seguir tranquilos con el negocio del narcotráfico”.



“Yo estoy orgulloso con lo que estamos llevando a cabo porque es un cambio paradigmático”, afirmó a su vez Burzaco.



El funcionario dijo que no dialogó con Carrió sobre ese tema pero estimó que “seguramente la ministro Bullrich lo habrá hablado con ella porque es la que tiene la función política”.



"Yo, repito, estoy orgulloso del trabajo que estamos haciendo", añadió el secretario de Seguridad.