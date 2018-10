26/10/2018 - 17:22 | Información General / El gobierno negó que Juliana Awada haya usado el helicóptero presidencial para ir al recital de Shakira Herramientas: Compartir: La primera dama, Juliana Awada, "no" usó el helicóptero presidencial para ir al recital de Shakira sino que lo utilizó para concurrir a la inauguración de un laboratorio dentro de su agenda de actividades, se informó hoy oficialmente. Según confirmaron fuentes gubernamentales a NA, la esposa del presidente Mauricio Macri participó este jueves de la inauguración de una de las sede del Laboratorio de Medicina, que entre otros estudios especializados, realiza la detección directa de ácidos nucleicos de Virus de Papiloma Humano (HPV) por PCR.



A esa actividad se trasladó en el helicóptero presidencial H01, se informó.



La información surgió luego de que se difundieran en redes sociales imágenes de la nave presidencial que aterrizó en el estadio Islas Malvinas del Club Atlético All Boys, ubicado en el barrio porteño de Floresta.



Desde allí, Awada se traslado a la sede del Lab Medicina de Análisis Clínicos, donde fue recibida por sus autoridades por y la bioquímica Sol Ortiz Gutiérrez, quien compartió desde su cuenta de Instagram una foto con el mensaje "recibiendo a la primera dama en la inauguración de nuestro nuevo Laboratorio de Medicina".



El Gobierno rechazó que se haya realizado un uso indebido del helicóptero presidencial, que forma parte de la flota que está a disposición del Jefe de Estado y de su familia.



La cantante colombiana Shakira brindó un recital este jueves por la noche en el estadio de Vélez Sarsfield, en el barrio porteño de Liniers y a unos tres kilómetros de la cancha de All Boys.