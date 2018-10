26/10/2018 - 17:07 | Economia / EL FMI aprobó la ampliación del acuerdo con la Argentina y envía US$ 5.700 millones Herramientas: Compartir: El directorio ejecutivo del FMI aprobó hoy la ampliación del acuerdo ´stand by´ con la Argentina hasta los US$ 56.300 millones y liberará de inmediato U$S 5.700 millones para fortalecer las reservas del país.

El organismo multilateral concluyó así en forma positiva la primera revisión del convenio y aprobó el desembolso.



La oficina de prensa del Fondo publicó en redes sociales que el denominado "board" daba el visto bueno al "plan económico fortalecido" que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri, por lo que resolvió ampliar de los U$S 50.000 millones originales a U$S 56.300 millones el préstamo.



También informó que estarán disponibles "de inmediato" 5.700 millones de dólares para el país.



El organismo concluyó así la primera revisión del desempeño económico de la Argentina en virtud del acuerdo de crédito a 36 meses de plazo aprobado el 20 de junio de 2018 y ampliado a partir de principios de septiembre.



La conclusión de la revisión permite a las autoridades obtener US$ 5.700 millones, lo que eleva los desembolsos totales desde junio hasta US$ 20.400 millones.



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del FMI, la francesa Christine Lagarde, habían anunciado que el acuerdo de crédito había sido ampliado hasta los 57.100 millones de dólares, pero finalmente los números técnicos arrojaron un monto algo menor: es que el paquete de auxilio está calculado mediante el sistema de Derechos Especiales de Giro (DEG), que incluye una canasta de divisas.



"Las autoridades han solicitado usar este financiamiento del FMI como apoyo presupuestario", comunicó el Fondo.



A cambio del respaldo financiero, el Gobierno se comprometió con el FMI a recortar el déficit fiscal primario a cero en 2019.



Esta semana, la Cámara de Diputados dio el primer paso para aprobar un Presupuesto más austero que implica recortes en obras públicas, entre otros sectores, y que el Senado podría convertir en ley el 14 de noviembre próximo.



Pese a aprobar el paquete de ayuda, el FMI vaticinó que la situación no mejorará en el corto plazo en la Argentina, al estimar una contracción del 1,6% en 2019.