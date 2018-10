Horóscopo correspondiente al viernes 26 de octubre de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- Lo recomendable para esta jornada en que la intuición propia le dará la pauta de un problema que tiene, es que se conecte con usted y su verdad. No de un paso sin antes estar seguro en los afectos. Sugerencia: buscar la respuesta en uno.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- Surge una historia de amor en la que le costará creer. Tiene hoy la posibilidad de acceder a usted mismo y a la conciencia de lo que está viviendo hace tiempo y no lo acepta. Sugerencia: no negarse al amor.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

- La importancia de alguien que comparte su rutina diaria y quizás hasta el momento usted no tomaba en cuenta. Evite generar discordia con personas de su entorno familiar. Sugerencia: valorar al otro.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

- La practicidad de un pensamiento en práctica y con una solución en sus manos. A veces no nos damos cuenta que las cosas tienen una solución simple si cambiamos el enfoque con el que las vemos. Sugerencia: la inteligencia.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- Lo que lleva en su mente con respecto a un problema personal que tiene debería ponerlo en palabras. No olvidemos que las cosas son más fáciles si las decimos y no si nos guardamos la angustia que nos generan. Sugerencia: quererse más.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- La expectativa con respecto a una respuesta que está esperando que llegue podría cumplirse si comprende que cada uno tiene su ritmo propio. El amor se siente, tomar conciencia a veces nos cuesta. Sugerencia: entender al otro.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Logra cumplir un deseo muy importante para usted. Aprende más allá del logro muchas cosas que enriquecen su parte interna. Lo que espera de esa persona que le interesa por ahora no es posible. Sugerencia: no arriesgar las emociones.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- Intuición que lo eleva espiritualmente. Hallazgo interior que lo reconecta con usted mismo. Los que lo quieren realmente lo ayudarán a solucionar un problema económico. Sugerencia: saber que todo llega.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- Altera un programa por un llamado que lo moviliza emocionalmente. La concurrencia a esa cita le hará sentir cosas que hace tiempo no podía lograr sentir. Pensamientos profundos. Sugerencia: la búsqueda.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- Intolerancia que manifiesta ante ciertas actitudes de personas de su familia. Quizás la postura debería ser un poco más comprensiva y permisiva, hay veces que esto es necesario. Sugerencia: respetar la libertad del otro.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

- Su imagen recuperada ante los ojos de quien no comprendía su modo de ser. Todo estaría en mejores condiciones a nivel familiar. Entusiasmo por una propuesta que le hacen. Sugerencia: la alegría de vivir.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- El fuerte de su esencia es la posibilidad creativa que tiene. Día de inspiración y de ganas de realizar algo propio por pequeño que sea. Surge en usted una nueva tendencia interna. Sugerencia: buscar el arte en todo.